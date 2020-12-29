Опейкин о Караеве: Говорят, у него было понятие о чести и достоинстве

«То есть спортсмены не могут, а выпускники аграрных колледжей могут. Такую экономику и построили.





Я лично с Юрием Караевым не знаком, но из общения со спортсменами возглавляемой им федерации я пришел к выводу, что это глубоко несчастный человек. Говорят, у него было понятие о чести и достоинстве.





Теперь Юрий Хаджимуратович вынужден обманывать сам себя, оправдывая свои бесчестные приказы необходимостью «сохранения порядка и законности», якобы во благо глупого общества, которое ничего не понимает.





Для сохранения порядка достаточно было 9 августа арестовать членов ЦИК, тогда бы и не пришлось применять «гуманные спецсредства». Но тут нужна была смелость. И ценности чести и достоинства защитника народа оказались не стальными, а картонными. Это и разочаровало большинство бойцов федерации тайского бокса.





А страной есть кому управлять. Тысячи умнейших и образованных белорусов, создавших успешные мировые компании, добившиеся глобального признания, готовы безвозмездно положить все силы на возрождение страны», – написал Опейкин в своем Facebook.