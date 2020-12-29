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Опейкин о Караеве: Говорят, у него было понятие о чести и достоинстве

29.12.2020 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением о бывшем министре МВД Юрии Караеве.

«То есть спортсмены не могут, а выпускники аграрных колледжей могут. Такую экономику и построили.

Я лично с Юрием Караевым не знаком, но из общения со спортсменами возглавляемой им федерации я пришел к выводу, что это глубоко несчастный человек. Говорят, у него было понятие о чести и достоинстве. 

Теперь Юрий Хаджимуратович вынужден обманывать сам себя, оправдывая свои бесчестные приказы необходимостью «сохранения порядка и законности», якобы во благо глупого общества, которое ничего не понимает. 

Для сохранения порядка достаточно было 9 августа арестовать членов ЦИК, тогда бы и не пришлось применять «гуманные спецсредства». Но тут нужна была смелость. И ценности чести и достоинства защитника народа оказались не стальными, а картонными. Это и разочаровало большинство бойцов федерации тайского бокса.

А страной есть кому управлять. Тысячи умнейших и образованных белорусов, создавших успешные мировые компании, добившиеся глобального признания, готовы безвозмездно положить все силы на возрождение страны», – написал Опейкин в своем Facebook.
 
 
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Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением о бывшем министре МВД Юрии Караеве.
 
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