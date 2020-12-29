Источник материала: Хартия'97

Casus Belli Александр Немец, kasparov.ru

29.12.2020, 14:22

На Кремль обрушится ряд тяжелых ударов.

Casus Belli по-латыни означает Акт Войны. В Древнем Риме это означало начало войны против Рима — без объявления войны! — каким-то иностранным государством (скажем, Парфянской империей) или племенем, живущим вне римской территории (скажем, германским племенем маркоманов).

В каждом таком случае Рим принимал вызов, объявлял агрессору войну и отвечал тяжелым ударом своих легионов по агрессору. В большинстве случаев агрессор нес тяжелые потери в живой силе на поле боя и не менее тяжелые финансовые потери после заключения мира.

Перенесемся на 2000 лет вперед и поговорим о делах современных. Атака японцев на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года стала именно таким Casus Belli. Правительство США ответило объявлением войны Японии. В конечном счете Япония понесла тяжелейшие потери, в людях и деньгах, в тысячи раз превосходящие американские потери в результате "веселого налета" на Перл-Харбор.

Наконец, перейдем к последним событиям. Только что стало известно, что по крайней мере с марта этого года Америка подвергалась массированной — невиданной по масштабу, глубине и вредоносности — кибератаке со стороны путинского режима.

Я опираюсь на сотни сообщений, опубликованных ведущими СМИ США начиная с 13 декабря, а также на их перепечатки (с отменными комментариями!).

Нет необходимости все это воспроизводить в подробностях. Самое главное — Соединенные Штаты и их ближайшие союзники должны решить, КАК теперь реагировать на действия Москвы.

Для начала нужно определить — это Casus Belli или нет? Я считаю — да, это Casus Belli, и Америка должна ответить так, как она ответила в декабре 1941 года. И ответ, кстати, должен быть гораздо эффективней, чем в сентябре 2001 года.

К счастью, так считает не только ваш слуга покорный, но и много людей, облеченных властью. Например, влиятельный сенатор от Республиканской партии Митт Ромни (кстати, кандидат от республиканцев на президентских выборах 2012 года) заявил (если не ошибаюсь) 22 декабря:

"Это практически военная операция, близкая к пролету российских бомбардировщиков над территорией Америки".

Вообще, все как один американские эксперты, вне и внутри Администрации США, заявляют: "Это акция российских спецслужб, скорее всего, Службы Внешней Разведки РФ". Иногда называют и другие гэбэшные структуры и их киберподразделения. Но в том, что это дело рук (лап, щупалец) Кремля, у людей американской элиты, имеющих доступ к серьезной информации, нет.

Есть одно исключение: Дональд Трамп соизволил сказать: "А это, может быть, не Россия, это, может быть, Китай..."

Позвольте процитировать встреченный мною документ "на данную тему", "Чем грозит сотрудникам ФСБ разоблачение Навального". Ведущая взяла интервью у Андрея Солдатова (Лондон), главного редактора сайта Agentura.ru. Особого внимания заслуживают следующие его фразы: "Есть области (кибероружие), в которых ФСБ активно и успешно себя ведет. Я просто пытаюсь предостеречь, чтобы не было такого шапкозакидательства, которое сейчас распространилось в российском (русскоязычном) Интернете, что в ФСБ работают исключительно идиоты, какая это глупая организация, клоунская и так далее — это совсем не так. Это очень мощная, очень страшная организация. А основную свою функцию по запугиванию населения (ФСБ и прочая гэбня) выполняет великолепно, пугает очень страшно. Поэтому надо быть очень аккуратным (осторожным) в прогнозах и оценках".

Да, после "истории с Навальным" у многих появилось желание вздохнуть с облегчением, даже рассмеяться: "Старый дракон впал в детство, скоро он сдохнет без посторонней помощи, нам остается только наблюдать!"

Нет, голубчики, Дракон еще жив и полон сил! Придется не пожалеть тяжких трудов и собственной крови, чтобы отрубить все головы Дракона, а затем сжечь его труп, а затем проверить, не осталось ли дракончиков. Борьба будет страшной.

А что об этом думает новоизбранный президент Джо Байден? Еще до того, как факт кибератаки стал широко известным, Джо Байден заявил, что считает РФ (путинский режим) главным врагом Америки.

А когда факт кибератаки получил широкую известность, Байден, согласно многочисленным источникам, выступил с заявлением: "Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам, ответ на это будет".

Будем надеяться, что Администрация Байдена (многие возлагают особые надежды на очень жесткую Камалу Харрис) будет действовать беспощадно.

Предстоит нейтрализовать всю путинскую агентуру на территории США, да и Канады. Наверно, нужно будет устроить национальный процесс над гэбэшной агентурой. Приговоры должны быть беспощадными. Предстоит конфисковать — да, конфисковать, а не "заморозить" — три триллиона долларов (а может быть, уже и четыре), спрятанных в Америке, Великобритании, во всяких офшорах. Для этого не нужно новых санкций, достаточно выполнить ранее введенные санкции. Часть денег, безусловно, пойдет Украине (уже без Зеленой плесени). Не стану скрывать, что текст этой статьи я обсудил с моими украинскими друзьями.

Предстоит обрушить ряд тяжелых ударов на саму РФ. Пусть рухнет путинский режим! Друзья в Америке и Канаде, в Европе, в Беларуси и в Украине, помните: необходима беспощадность. И помните, что война уже идет.

Александр Немец, kasparov.ru

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