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Британец наблюдал за птицами и нашел кельтский клад на миллион долларов

29.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Британец наблюдал за птицами и нашел кельтский клад на миллион долларов

  • 29.12.2020, 14:16
  • 1,346
Британец наблюдал за птицами и нашел кельтский клад на миллион долларов

Бердвотчер разбогател, наблюдаем за боем канюка и пары сорок.

В восточной Англии 50-летний мужчина нашел на вспаханном поле клад времен антиримского восстания Боудикки (середина I века). Это 1300 золотых монет, каждая из которых может стоить почти 900 долларов. Весь клад оценивается в 1,1 миллиона долларов, пишет «Нож» со ссылкой на Daily mail.

Британец внезапно разбогател, наблюдая за птицам — он следил за боем канюка и пары сорок, когда заметил блеск золота на земле. Очистив найденную пластину от грязи, мужчина понял, что перед ним золотая монета и ей примерно две тысячи лет.

Буквально рядом бердвотчер увидел еще одну и решил, что нужно ехать домой за металлоискателем. С его помощью он нашел сосуд, по форме напоминающий кувшин. Когда британец начал его доставать, посыпались монеты.

«Мне пришлось сесть, чтобы перевести дыхание. Я всего лишь вышел прогуляться и обнаружил кельтский клад», — поделился мужчина и рассказал, что в тот момент по краю поля проходил знакомый собачник. Тот в шутку спросил, нашел ли он клад. «Если бы он только знал…», — подумал тогда бердвотчер.

Он собрал монеты в два пластиковых пакета и пошел домой, молясь по дороге, чтобы ручки выдержали вес.

Британец уведомил власти о своей находке. Они решат, должен ли бердвотчер продать клад музею по установленной цене. Если нет — он сможет оставить монеты себе. Любую сумму, которую мужчина заработает благодаря кладу, нужно будет делить с владельцем поля.

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Бердвотчер разбогател, наблюдаем за боем канюка и пары сорок.
 
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