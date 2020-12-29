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Британец наблюдал за птицами и нашел кельтский клад на миллион долларов
Источник материала: Хартия'97
Британец наблюдал за птицами и нашел кельтский клад на миллион долларов
Бердвотчер разбогател, наблюдаем за боем канюка и пары сорок.
В восточной Англии 50-летний мужчина нашел на вспаханном поле клад времен антиримского восстания Боудикки (середина I века). Это 1300 золотых монет, каждая из которых может стоить почти 900 долларов. Весь клад оценивается в 1,1 миллиона долларов, пишет
Британец внезапно разбогател, наблюдая за птицам — он следил за боем канюка и пары сорок, когда заметил блеск золота на земле. Очистив найденную пластину от грязи, мужчина понял, что перед ним золотая монета и ей примерно две тысячи лет.
Буквально рядом бердвотчер увидел еще одну и решил, что нужно ехать домой за металлоискателем. С его помощью он нашел сосуд, по форме напоминающий кувшин. Когда британец начал его доставать, посыпались монеты.
«Мне пришлось сесть, чтобы перевести дыхание. Я всего лишь вышел прогуляться и обнаружил кельтский клад», — поделился мужчина и рассказал, что в тот момент по краю поля проходил знакомый собачник. Тот в шутку спросил, нашел ли он клад. «Если бы он только знал…», — подумал тогда бердвотчер.
Он собрал монеты в два пластиковых пакета и пошел домой, молясь по дороге, чтобы ручки выдержали вес.
Британец уведомил власти о своей находке. Они решат, должен ли бердвотчер продать клад музею по установленной цене. Если нет — он сможет оставить монеты себе. Любую сумму, которую мужчина заработает благодаря кладу, нужно будет делить с владельцем поля.
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Бердвотчер разбогател, наблюдаем за боем канюка и пары сорок.
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