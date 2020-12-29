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Вандалы разгромили бюст американки, убитой в перестрелке с полицией - видео

29.12.2020 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Бюст был установлен в городе Окленд, штат Калифорния, на площади Латам. Через две недели до него добрались неизвестные вандалы и разбили его.

"Сначала я заметила какие-то обломки на земле, потом присмотрелась и увидела, что скульптура разбита. Тут много наркоманов, много бездомных и сумасшедших. Есть много действительно странных людей, которые тусуются и живут здесь", - рассказала одна из жительниц Окленда.

Бреонна Тейлор погибла в результате перестрелки между ее сожителем и полицией.

Ранее по США прокатилась череда беспорядков, вызванная жестким обращением стражей порядка с темнокожим населением страны. Антирасистские протесты начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате действий полицейского во время задержания.

 
 
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Неизвестные разбили бюст темнокожей девушки Бреонны Тейлор – он простоял всего две недели. Смотрите на видео, что осталось от изваяния.
 
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