Вандалы разгромили бюст американки, убитой в перестрелке с полицией - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бюст был установлен в городе Окленд, штат Калифорния, на площади Латам. Через две недели до него добрались неизвестные вандалы и разбили его.

"Сначала я заметила какие-то обломки на земле, потом присмотрелась и увидела, что скульптура разбита. Тут много наркоманов, много бездомных и сумасшедших. Есть много действительно странных людей, которые тусуются и живут здесь", - рассказала одна из жительниц Окленда.

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Ранее по США прокатилась череда беспорядков, вызванная жестким обращением стражей порядка с темнокожим населением страны. Антирасистские протесты начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате действий полицейского во время задержания.