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Лана Дель Рей официально представила своего жениха

29.12.2020 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Лана Дель Рей перестала скрывать будущего мужа: в своем Instagram звезда опубликовала трогательный снимок с музыкантом Клейтоном Джонсоном.

Недавно иностранные таблоиды сообщили о том, что певица выходит замуж за парня из Tinder. И хотя 35-летняя звезда так и не подтвердила слухи о скором бракосочетании, на публику она вышла с внушительным бриллиантом на безымянном пальце. Правда вскоре украшение пришлось сменить на гипс, который всерьез озадачил фанатов.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую запись Дель Рей в Instagram: звезда опубликовала первый совместный снимок с женихом, на котором оба позируют в масках.

Певица также посетовала на то, что 2021 год ей придется встречать в гипсе: звезда сломала руку, когда совершала традиционный забег на коньках.

"Когда вы будете просматривать второй ролик для моего альбома, не подумайте, что гипс - символ чего-то. После тяжелого дня с восьмерками и прыжками в темной пустыне, я утомила свои коньки. Так или иначе, перелом - это неплохо, например, он классно смотрится с моей шляпкой", - шутливо написала звезда.

Напомним, что еще в начале 2020 года Дель Рей появилась на "Грэмми" с красавцем-полицейским.

 
 
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