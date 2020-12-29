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Лана Дель Рей официально представила своего жениха
29.12.2020 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Лана Дель Рей перестала скрывать будущего мужа: в своем Instagram звезда опубликовала трогательный снимок с музыкантом Клейтоном Джонсоном.
Недавно иностранные таблоиды сообщили о том, что
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую запись Дель Рей в Instagram: звезда опубликовала первый совместный снимок с женихом, на котором оба позируют в масках.
Певица также посетовала на то, что 2021 год ей придется встречать в гипсе: звезда сломала руку, когда совершала традиционный забег на коньках.
"Когда вы будете просматривать второй ролик для моего альбома, не подумайте, что гипс - символ чего-то. После тяжелого дня с восьмерками и прыжками в темной пустыне, я утомила свои коньки. Так или иначе, перелом - это неплохо, например, он классно смотрится с моей шляпкой", - шутливо написала звезда.
Напомним, что еще в начале 2020 года
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Звезда опубликовала первое совместное фото с будущим мужем и наконец рассказала, как повредила руку накануне рождественских праздников.
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