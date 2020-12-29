Лана Дель Рей официально представила своего жениха

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Лана Дель Рей перестала скрывать будущего мужа: в своем Instagram звезда опубликовала трогательный снимок с музыкантом Клейтоном Джонсоном.

Недавно иностранные таблоиды сообщили о том, что певица выходит замуж за парня из Tinder . И хотя 35-летняя звезда так и не подтвердила слухи о скором бракосочетании, на публику она вышла с внушительным бриллиантом на безымянном пальце. Правда вскоре украшение пришлось сменить на гипс, который всерьез озадачил фанатов.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую запись Дель Рей в Instagram: звезда опубликовала первый совместный снимок с женихом, на котором оба позируют в масках.

Певица также посетовала на то, что 2021 год ей придется встречать в гипсе: звезда сломала руку, когда совершала традиционный забег на коньках.

"Когда вы будете просматривать второй ролик для моего альбома, не подумайте, что гипс - символ чего-то. После тяжелого дня с восьмерками и прыжками в темной пустыне, я утомила свои коньки. Так или иначе, перелом - это неплохо, например, он классно смотрится с моей шляпкой", - шутливо написала звезда.

Напомним, что еще в начале 2020 года Дель Рей появилась на "Грэмми" с красавцем-полицейским.