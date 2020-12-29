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МИД назвал ситуацию с санаторием «Беларусь» в Литве лицемерием высшей пробы
29.12.2020 14:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз прокомментировал блокировку банковских счетов друскининкайского санатория «Беларусь», входящего в структуру управления делами президента.
Счета были заблокированы после включения управления делами в санкционный список Евросоюза.
По словам Глаза, данное решение ЕС ущербно и лицемерно, а действия литовской стороны бездумны. Он считает, блокировка счетов подставила прежде всего граждан Литвы.
«Это не только та ущербность принятых ЕС решений, о которой мы постоянно говорили, но и пример лицемерия высшей пробы. Сразу литовская сторона совершенно бездумно или, наоборот, осознанно заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет, подчеркну – пока только заявляет – о героических усилиях по решению вопроса», – заявил официальный представитель МИД Беларуси.
По его словам, ситуация сейчас на контроле ведомства.
Глаз еще раз назвал решения циничными. Он уверен, что санкциями стремятся нанести вреди простым белорусам, в том числе детям, которые ездят в санаторий.
«Санаторий «Беларусь» в литовском Друскиникае – медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тыс. человек, в том числе более 6,5 тысяч детишек», – сказал он.
Глаз считает, что можно говорить о компенсации для них.
Он подчеркнул, что под «санкционный шабаш» попали и литовские граждане, а также нанесен ущерб литовской экономике, так как 90% сотрудников санатория граждане этой страны, а он входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая.
«Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих», – подытожил официальный представитель МИД Беларуси.
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Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз прокомментировал блокировку банковских счетов друскининкайского санатория «Беларусь», входящего в структуру...
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