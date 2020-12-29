МИД назвал ситуацию с санаторием «Беларусь» в Литве лицемерием высшей пробы

Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз прокомментировал блокировку банковских счетов друскининкайского санатория «Беларусь», входящего в структуру управления делами президента.

Счета были заблокированы после включения управления делами в санкционный список Евросоюза.

По словам Глаза, данное решение ЕС ущербно и лицемерно, а действия литовской стороны бездумны. Он считает, блокировка счетов подставила прежде всего граждан Литвы.

«Это не только та ущербность принятых ЕС решений, о которой мы постоянно говорили, но и пример лицемерия высшей пробы. Сразу литовская сторона совершенно бездумно или, наоборот, осознанно заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет, подчеркну – пока только заявляет – о героических усилиях по решению вопроса», – заявил официальный представитель МИД Беларуси.

По его словам, ситуация сейчас на контроле ведомства.

«Ответственность здесь очевидна, и просто словами, надеемся, отделаться не удастся», – сказал он.

Глаз еще раз назвал решения циничными. Он уверен, что санкциями стремятся нанести вреди простым белорусам, в том числе детям, которые ездят в санаторий.

«Санаторий «Беларусь» в литовском Друскиникае – медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тыс. человек, в том числе более 6,5 тысяч детишек», – сказал он.

Глаз считает, что можно говорить о компенсации для них.

Он подчеркнул, что под «санкционный шабаш» попали и литовские граждане, а также нанесен ущерб литовской экономике, так как 90% сотрудников санатория граждане этой страны, а он входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая.

«Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих», – подытожил официальный представитель МИД Беларуси.

