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Впервые в стране объявлен красный уровень опасности из-за обледенения
Источник материала: Onliner
С 14:00 до 20:00 в красную зону попадают восток Витебской и северо-восток Могилевской областей.
Механизм явления в упрощенном виде выглядит так: на большой высоте при слабой положительной температуре формируются капли, они выпадают на переохлажденную поверхность. Получается мощная корка.
Проблема не только в том, что гололедица сломает нам некоторое количество ног и разобьет сколько-то машин. Отложения толщиной до 20 миллиметров покроют другие поверхности. Особенно тревожно сейчас энергетикам — провода могут не выдержать лишней нагрузки. То же относится и к другим конструкциям.
Под красный уровень подпадают «опасные метеорологические явления, которые могут привести к серьезному материальному ущербу и жертвам». Синоптики перечислили, когда на их памяти в стране вводился красный уровень и по каким причинам:
Из-за льда красный уровень объявлен впервые.
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