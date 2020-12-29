Впервые в стране объявлен красный уровень опасности из-за обледенения

Источник материала: Onliner

Белгидромет и раньше говорил, что нам попался какой-то слишком скользкий декабрь. Но теперь все вообще серьезно: на сегодня для части страны провозглашен высший уровень угрозы. С 2017 года (когда введена цветовая градация) это фактически четвертый красный уровень, до этого его вводили по другим причинам, не из-за льда.

С 14:00 до 20:00 в красную зону попадают восток Витебской и северо-восток Могилевской областей.

Механизм явления в упрощенном виде выглядит так: на большой высоте при слабой положительной температуре формируются капли, они выпадают на переохлажденную поверхность. Получается мощная корка.

Проблема не только в том, что гололедица сломает нам некоторое количество ног и разобьет сколько-то машин. Отложения толщиной до 20 миллиметров покроют другие поверхности. Особенно тревожно сейчас энергетикам — провода могут не выдержать лишней нагрузки. То же относится и к другим конструкциям.

Под красный уровень подпадают «опасные метеорологические явления, которые могут привести к серьезному материальному ущербу и жертвам». Синоптики перечислили, когда на их памяти в стране вводился красный уровень и по каким причинам:

июль 2017 года — ливни в Гомельской и Могилевской областях;

сентябрь 2019 года — опасность лесных пожаров;

май 2020 года — несколько суток сохранялась опасность заморозков в период вегетации.

Из-за льда красный уровень объявлен впервые.