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На видео показали редкий прототип Apple Watch в сверхсекретном чехле (видео)
Источник материала: Onliner
Компания Apple времен Стива Джобса славится своим отношением к секретности: получить информацию о новом продукте раньше запланированного чрезвычайно сложно. Сегодня с этим дела обстоят чуть иначе — длинные производственные и логистические цепочки и интернет способствуют распространению информации.
В видеоролике можно оценить то, насколько серьезно Apple следит за новыми продуктами, чтобы информация о них осталась в тайне. Подход отдает паранойей, однако такая практика существует не только в американской компании.
На видео демонстрируется рабочий прототип умных часов Apple, спрятанных в специальный несъемный корпус. В распоряжении автора осталась даже оригинальная упаковка, в которой тестировщик в свое время получил девайс под управлением очень ранней версии watchOS 1.0. На упаковке есть также интересная надпись, которая гласит, что прототип необходимо вернуть после получения такого требования — без всяких «но».
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
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Компания Apple времен Стива Джобса славится своим отношением к секретности: получить информацию о новом продукте раньше запланированного чрезвычайно сложно....
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