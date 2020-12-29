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На видео показали редкий прототип Apple Watch в сверхсекретном чехле (видео)

29.12.2020 14:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple времен Стива Джобса славится своим отношением к секретности: получить информацию о новом продукте раньше запланированного чрезвычайно сложно. Сегодня с этим дела обстоят чуть иначе — длинные производственные и логистические цепочки и интернет способствуют распространению информации.

В видеоролике можно оценить то, насколько серьезно Apple следит за новыми продуктами, чтобы информация о них осталась в тайне. Подход отдает паранойей, однако такая практика существует не только в американской компании.

На видео демонстрируется рабочий прототип умных часов Apple, спрятанных в специальный несъемный корпус. В распоряжении автора осталась даже оригинальная упаковка, в которой тестировщик в свое время получил девайс под управлением очень ранней версии watchOS 1.0. На упаковке есть также интересная надпись, которая гласит, что прототип необходимо вернуть после получения такого требования — без всяких «но».

Умные часы Apple Watch Series 6 44 мм (алюминий серый космос/черный)
1 отзыв
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
1325 р.
18 предложений
Умные часы Apple Watch SE 44 мм (алюминий серый космос/черный спортивный)
2 отзыва
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1080 р.
24 предложения
Умные часы Apple Watch Series 5 44 мм (алюминий серый космос/черный спортивный)
9 отзывов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
1245 р.
19 предложений
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Компания Apple времен Стива Джобса славится своим отношением к секретности: получить информацию о новом продукте раньше запланированного чрезвычайно сложно....
 
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