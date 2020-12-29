На видео показали редкий прототип Apple Watch в сверхсекретном чехле (видео)

Источник материала: Onliner

Компания Apple времен Стива Джобса славится своим отношением к секретности: получить информацию о новом продукте раньше запланированного чрезвычайно сложно. Сегодня с этим дела обстоят чуть иначе — длинные производственные и логистические цепочки и интернет способствуют распространению информации.

В видеоролике можно оценить то, насколько серьезно Apple следит за новыми продуктами, чтобы информация о них осталась в тайне. Подход отдает паранойей, однако такая практика существует не только в американской компании.

На видео демонстрируется рабочий прототип умных часов Apple, спрятанных в специальный несъемный корпус. В распоряжении автора осталась даже оригинальная упаковка, в которой тестировщик в свое время получил девайс под управлением очень ранней версии watchOS 1.0. На упаковке есть также интересная надпись, которая гласит, что прототип необходимо вернуть после получения такого требования — без всяких «но».