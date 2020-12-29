Сергей Щурко: Прощай, «Прессбол», сотрудничать с захватчиками не намерен

Источник материала: Салiдарнасць

Известный спортивный журналист и общественный деятель Сергей Щурко ушел из издания, в котором проработал много лет.





– Прощай, «Прессбол» (во всяком случае, его печатная версия, захваченная неприятелем), – написал Щурко. – Сотрудничать с захватчиками не намерен, какие бы пайки не предлагали.

Вангую не только скорый уход коллег (многие из которых уже мысленно написали заявление), но и исход тех, кто уходить пока не собирается по причине неимения других вариантов.

Рано или поздно станет стыдно. Хотя и сейчас тоже. Могли ли мы предвидеть такой позорный финал на своем 25-летии (снимок оттуда), когда дожидались из тюрьмы Бережкова – лучшего рулевого ПБ в его истории?

Нет, смерти бумажной версии ждали каждый год, но все же по естественным причинам. А тут – как назло путем хирургической операции по отрезанию жизненно важных органов аккурат к 30-летнему юбилею.

Признаюсь, очень хотел повторить этот матч – «Прессбол» против оставшегося мира, но, к счастью, кураж пропал до начала тренировок. Осталось лишь воспоминание о тех временах. И фото, где иллюстрирован финт-обход, характерный для левши. Ты уже в свободном полете и остановить тебя можно лишь путем семиметрового.

Вот и сейчас – ушел и в свободном. И счастлив от того, что еще могу это сделать…

Щурко: Я сидел — я белорус

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