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Минфин: Фонд ОПЕК выделит Беларуси займ на 20 млн долларов

29.12.2020 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство финансов подписало кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК, предусматривающее предоставление Беларуси займа в сумме 20 млн долларов.

Минфин: Фонд ОПЕК выделит Беларуси займ на 20 млн долларов

Как сообщает Минфин, согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер в секторе здравоохранения Беларуси, связанных с поддержкой системы, уменьшением рисков в связи с COVID-19 и улучшением потенциала сферы здравоохранения.

Привлечение займа было одобрено ноябрьским постановлением Совета министров №638. Как следует из документа, средства сроком на 18 лет привлекаются для мероприятий в сфере здравоохранения.

Министерство финансов было уполномочено на проведение переговоров по проекту кредитного соглашения и его подписание при достижении договоренности.

Фонд международного развития ОПЕК является международным финансовым институтом, создан в 1976 году странами — членами Организации стран — экспортеров нефти.

Это многосторонний финансовый институт в области развития, который содействует сотрудничеству между государствами — членами ОПЕК и другими развивающимися странами.

Ссуды для государственного сектора Фонда ОПЕК льготные, с низкими процентными ставками и длительными сроками погашения.

 

 
 
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Министерство финансов подписало кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК, предусматривающее предоставление Беларуси займа в сумме 20 млн...
 
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