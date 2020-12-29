ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В Новогоднюю ночь к каждой елке омоновца не поставишь»

29.12.2020 14:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Люди не готовы смириться с тем, что Лукашенко останется у власти, поэтому протест не сдувается. Такое мнение высказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«В Новогоднюю ночь к каждой елке омоновца не поставишь»

В интервью «Настоящему времени» он заявил, что каждое воскресенье, субботу, понедельник, пятницу «в сотнях мест люди выходят и активно, мирно протестуют».

Белорусы вывешивают флаги, выходят во дворы и на улицы, устраивают флешмобы. Такие действия соотечественников он назвал «партизанским движением».

Латушко напомнил, что на Новый год у белорусов есть традиция: «Сначала мы встречаем праздник семьей, дома, а затем выходим на улицу погулять. Я думаю, большинство белорусов выйдут на елки в этом году. Слабо представляю, что силовики будут задерживать людей на каждой площади возле каждой елки. У нас более 23 тысяч населенных пунктов. И омоновцев на каждую елку не хватит. Новый год для Новой Беларуси — это наш праздник».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди не готовы смириться с тем, что Лукашенко останется у власти, поэтому протест не сдувается. Такое мнение высказал член президиума Координационного совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лана Дель Рей официально представила своего жениха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика