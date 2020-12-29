«В Новогоднюю ночь к каждой елке омоновца не поставишь»

Люди не готовы смириться с тем, что Лукашенко останется у власти, поэтому протест не сдувается. Такое мнение высказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.





В интервью «Настоящему времени» он заявил, что каждое воскресенье, субботу, понедельник, пятницу «в сотнях мест люди выходят и активно, мирно протестуют».

Белорусы вывешивают флаги, выходят во дворы и на улицы, устраивают флешмобы. Такие действия соотечественников он назвал «партизанским движением».

Латушко напомнил, что на Новый год у белорусов есть традиция: «Сначала мы встречаем праздник семьей, дома, а затем выходим на улицу погулять. Я думаю, большинство белорусов выйдут на елки в этом году. Слабо представляю, что силовики будут задерживать людей на каждой площади возле каждой елки. У нас более 23 тысяч населенных пунктов. И омоновцев на каждую елку не хватит. Новый год для Новой Беларуси — это наш праздник».