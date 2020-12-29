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Интрига сохраняется. Если 30 декабря 2020 года на Московской бирже не произойдет резкого скачка доллара, то на новогодние праздники мы уйдем с дешевой американской валютой и будем терять на продаже каждого доллара!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внимание! Валюту в новогодние праздники придется сдавать по невыгодному курсу На Московской бирже 29 декабря у доллара очередной «черный день».

На Московской бирже 29 декабря у доллара очередной «черный день». Его курс снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 RUB. Конечно, снижение не очень сильное, но и его не должно было быть! Конец года, инвесторы и спекулянты в это время обычно перебегают из рубля в валюту.Напомним, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года россияне будут на новогодних каникулахА как же Московская биржа? Она не будет работать с 31 декабря по 3 января, 7 января и 9-10 января. В остальные дни: 4,5,6 и 8 января на бирже будут проходить торги, но не расчеты — такой вот «полувялый» режим.Белорусы с вечера 30 декабря аж до утра 4 января не будут знать, как по отношению к доллару ведет себя российский рубль, к которому мы привязаны.Между тем, каких-либо сигналов о том, что курс доллара 30 декабря выстрелит вверх, нет.- курс доллара упал на 0,0028 (-0,11%), до 2,5708 белорусского рубля;- евро увеличился на 0,0014 (+0,04%), до 3,1492 белорусского рубля;- российский рубль стал дороже на 0,0003 (+0,01%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4916 белорусского рубля, за сотню.