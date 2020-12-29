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Иллюстративное фото

Полотенце

Кошелёк, копилка

Искусственные цветы

Набор вилок и ножей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие подарки обладают негативной энергетикой и их нельзя дарить в честь 2021 года Эксперты рассказали о сюрпризах, от которых стоит отказаться.

Приближается Новый год, многие люди спешат купить подарки, чтобы обрадовать родных и близких сердцу людей. Эксперты рассказали о сюрпризах, от которых стоит отказаться, так как они несут в себе много негативной энергии, могут стать причиной плохого самочувствия и жизненных неудач.Данный подарок, по мнению экспертов не стоит делать в честь Нового года. Может привлечь разрыв в семейной жизни, влияет на будущее и удачу влюблённой пары. Если нужно преподнести такой подарок, советуют дарить комплект, так как одно полотенце означает – одиночество.Если подарить пустые, без денег, они способны повлиять на удачу и будущее. Поэтому нельзя преподносить данный сюрприз в честь нового года. Особое внимание советуют уделить оттенку. Красный, черный цвет притягивает деньги. Синий – нейтрализует зону богатства и счастья.От данного презента стоит отказаться. Бык не любит таких сувениров, да и мёртвые, не живые растения способны притягивать беды, плохое самочувствие в семью. Обладают мертвой энергией, у людей может испортиться здоровье.Подарок, несмотря на его пользу, может стать причиной разрыва отношений с любимым человеком, притягивает в дом ссоры и конфликты. Советуют отказаться от зеркал, наручных и настенных часов. Они обладают сильной энергетикой, могут притянуть беды и неудачи в семейную жизнь.