ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие подарки обладают негативной энергетикой и их нельзя дарить в честь 2021 года

29.12.2020 14:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Какие подарки обладают негативной энергетикой и их нельзя дарить в честь 2021 года
Иллюстративное фото
Существуют вещи, которые астрологи советуют не дарить в честь нового 2021 года. По их мнению, они обладают негативной энергетикой и способны повлиять на удачу и счастье в будущем.

Приближается Новый год, многие люди спешат купить подарки, чтобы обрадовать родных и близких сердцу людей. Эксперты рассказали о сюрпризах, от которых стоит отказаться, так как они несут в себе много негативной энергии, могут стать причиной плохого самочувствия и жизненных неудач.

Полотенце


Данный подарок, по мнению экспертов не стоит делать в честь Нового года. Может привлечь разрыв в семейной жизни, влияет на будущее и удачу влюблённой пары. Если нужно преподнести такой подарок, советуют дарить комплект, так как одно полотенце означает – одиночество.

Кошелёк, копилка


Если подарить пустые, без денег, они способны повлиять на удачу и будущее. Поэтому нельзя преподносить данный сюрприз в честь нового года. Особое внимание советуют уделить оттенку. Красный, черный цвет притягивает деньги. Синий – нейтрализует зону богатства и счастья.

Искусственные цветы


От данного презента стоит отказаться. Бык не любит таких сувениров, да и мёртвые, не живые растения способны притягивать беды, плохое самочувствие в семью. Обладают мертвой энергией, у людей может испортиться здоровье.

Набор вилок и ножей


Подарок, несмотря на его пользу, может стать причиной разрыва отношений с любимым человеком, притягивает в дом ссоры и конфликты. Советуют отказаться от зеркал, наручных и настенных часов. Они обладают сильной энергетикой, могут притянуть беды и неудачи в семейную жизнь.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты рассказали о сюрпризах, от которых стоит отказаться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Галалёдзіца паралізавала рух трамваяў у Віцебску і тралейбусаў у Магілёве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика