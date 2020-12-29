|
Созданы комиссии: кто и как выбирает делегатов Всебелорусского народного собрания
Источник материала: Партизан
Началась подготовка к шестому Всебелорусскому народному собранию. Александр Лукашенко 28 декабря анонсировал даты масштабного форума. Он состоится 11-12 февраля в Минске. Уже с 29 декабря начнется процесс определения делегатов.
– И это должны быть именно те люди, которые представляют все слои населения, весь народ Беларуси. У нас же так всегда и было. Еще начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд, - сказал Лукашенко.
А ранее он предлагал передать часть президентских полномочий Всебелорусскому народному собранию и сделать его конституционным органом.
– Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… У нас есть Всебелорусское народное собрание, - говорил Лукашенко.
Сейчас резолюции ВНС не имеют юридической силы. На собрании чаще всего обсуждают текущие вопросы - например, в этот раз планируют говорить о планах на пятилетку и о конституционной реформе.
Кто может быть делегатом ВНС?
В шестом Всебелорусском народном собрании будут участвовать 2700 человек, сказано в указе о его созыве, подписанном Лукашенко. Это должны быть представители всех регионов, люди разного статуса и профессий. Как правило, приглашаются министры, депутаты, руководители и сотрудники ведущих предприятий, бизнесмены, учителя, врачи, студенты, пенсионеры, представители международных и общественных организаций...
В теории, участником ВНС может стать любой белорус - не зря же заявляется, что это собрание, которое репрезентует народ Беларуси.
– На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов. Но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Беларусь сильнее, - так говорил о шестом всенародном собрании премьер-министр Роман Головченко.
Участников ВНС, передает БелТА, избирают с учетом числа депутатов и многочисленных общественных организаций в каждом регионе. На область указ Лукашенко выделяет квоту максимум 310 человек, на Минск - не более 370.
Кто занимается подготовкой ВНС?
Согласно распоряжению Александра Лукашенко, подготовкой к Всебелорусскому народному собранию занимается Республиканский оргкомитет во главе с премьер-министром. Он же отбирает делегатов. В облисполкомах и в Минском горисполкоме уже должны быть созданы территориальные организационные комиссии по подготовке и проведению шестого по счету собрания.
Документа, который бы объяснял, кто в них входит и как эти люди попадают в комиссии, в открытом доступе найти не удалось. На сайтах исполкомов есть только объявления, которые призывают граждан присылать в общественную приемную свои вопросы и предложения, которые они предлагают для обсуждения делегатам ВНС.
Как самому стать делегатом ВНС?
В открытом доступе нет регламента выдвижения делегатов на Всебелорусское народное собрание.
На сайте petitions.by есть петиция «О статусе Всебелорусского народного собрания», под ней подписалось более 3000 человек. Заявители просят сообщить им, каков порядок выдвижения делегатов на ВНС.
– Участие во Всебелорусском народном собрании принимают примерно 2500 делегатов, однако информации о порядке выдвижения делегатов в открытом доступе не размещено. Таким образом, участие независимых граждан во Всебелорусском народном собрании не представляется возможным, а процедура выдвижения делегатов не является прозрачной, - говорится в обращении.
На эту петицию пришел ответ из Палаты представителей. В нем говорится, что подготовку к ВНС регламентирует распоряжение президента №212 рп «О подготовке шестого Всебелорусского собрания» и что создан оргкомитет во главе с Головченко. С текстом этого распоряжения и другими деталями заявителей не ознакомили.
На официальном сайте ВНС инструкции, как стать делегатом, тоже нет. Есть только форма для отправки вопросов и предложений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Началась подготовка к шестому Всебелорусскому народному собранию. Александр Лукашенко 28 декабря анонсировал даты масштабного форума. Он состоится 11-12 февраля в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)