Созданы комиссии: кто и как выбирает делегатов Всебелорусского народного собрания

– И это должны быть именно те люди, которые представляют все слои населения, весь народ Беларуси. У нас же так всегда и было. Еще начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд, - сказал Лукашенко.





А ранее он предлагал передать часть президентских полномочий Всебелорусскому народному собранию и сделать его конституционным органом.





– Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… У нас есть Всебелорусское народное собрание, - говорил Лукашенко.





Сейчас резолюции ВНС не имеют юридической силы. На собрании чаще всего обсуждают текущие вопросы - например, в этот раз планируют говорить о планах на пятилетку и о конституционной реформе.





Кто может быть делегатом ВНС?





В шестом Всебелорусском народном собрании будут участвовать 2700 человек, сказано в указе о его созыве, подписанном Лукашенко. Это должны быть представители всех регионов, люди разного статуса и профессий. Как правило, приглашаются министры, депутаты, руководители и сотрудники ведущих предприятий, бизнесмены, учителя, врачи, студенты, пенсионеры, представители международных и общественных организаций...





В теории, участником ВНС может стать любой белорус - не зря же заявляется, что это собрание, которое репрезентует народ Беларуси.





– На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов. Но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Беларусь сильнее, - так говорил о шестом всенародном собрании премьер-министр Роман Головченко.





Участников ВНС, передает БелТА, избирают с учетом числа депутатов и многочисленных общественных организаций в каждом регионе. На область указ Лукашенко выделяет квоту максимум 310 человек, на Минск - не более 370.





Кто занимается подготовкой ВНС?





Согласно распоряжению Александра Лукашенко, подготовкой к Всебелорусскому народному собранию занимается Республиканский оргкомитет во главе с премьер-министром. Он же отбирает делегатов. В облисполкомах и в Минском горисполкоме уже должны быть созданы территориальные организационные комиссии по подготовке и проведению шестого по счету собрания.





Документа, который бы объяснял, кто в них входит и как эти люди попадают в комиссии, в открытом доступе найти не удалось. На сайтах исполкомов есть только объявления, которые призывают граждан присылать в общественную приемную свои вопросы и предложения, которые они предлагают для обсуждения делегатам ВНС.