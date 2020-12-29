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Спрос на куриные яйца на Минщине вырос в десятки раз. В чем дело?
Источник материала: Партизан
В Минской области перед Новым годом спрос но куриные яйца побил все рекорды. Такого ажиотажа не было последние 15 лет.
Исполняющая обязанности начальника отдела маркетинга и продаж Солигорской птицефабрики Вероника Скалабан пояснила, что вся продукция сейчас отправляется на внутренний рынок, сообщает
Со слов специалиста, спрос на куриные яйца вырос в десятки раз. Для сравнения, раньше от одного магазина поступала заявка в пять коробок, сейчас — минимум 50. Вероника Скалабан добавила, что, конечно, ситуация может быть связана с новогодними праздниками. Однако такого спроса не было последние 15 лет, уверяет специалист.
Объем производства на Солигорской птицефабрике не уменьшился. Представители предприятия заявляют, что смогли бы закрыть спрос по всей стране.
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В Минской области перед Новым годом спрос но куриные яйца побил все рекорды. Такого ажиотажа не было последние 15 лет.
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