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Егоров: Лукашенко будет упираться до последнего, чтобы не идти на реформу Конституции

29.12.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скорее всего, вопросы по изменению Конституции на "Всебелорусском собрании" будут обсуждаться, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: Лукашенко будет упираться до последнего, чтобы не идти на реформу Конституции
– «Всебелорусское народное собрание» назначили на 11-12 февраля. Но вчера на совещании, посвященному его проведению, Лукашенко ничего не сказал о конституционной реформе. Что это значит? Он отказался от идеи по изменению Конституции? 

– Если мы посмотрим на состав приглашенных лиц на совещание по подготовке «Всебелорусского народноого собрания», там в том числе была и Ольга Чуприс. Она руководила в Администрации президента подготовкой конституционной реформы. То есть скорее всего вопросы по изменению Конституции будут обсуждаться и вариант Конституции или изменения в нее будут предлагаться.

Не зря же проводился подготовительный процесс к «Всебелорусскому народному собранию», обсуждались предложения по поправкам в Конституцию. Отмечалось, что ВНС будет финальным актом обсуждения этих поправок. Поэтому я все же думаю, что что-то должно быть.


– Лукашенко заявил, что никаких решений в угоду зарубежным советчикам быть не должно. Это фига Москве?

– Я не стал бы браться за интерпретацию слов Александра Григорьевича. Они могли быть адресованы как на Запад, так и на Восток.

– Руководство России неоднократно говорило о необходимости проведения конституционной реформы. Что будет, если Лукашенко кинет Москву по поводу взятых на себя обязательств?

– Непонятно, насколько на данный момент выполняются обязательства, взятые белорусскими властями. Целиком их суть никто не открывает.

Но если речь шла о том, чтобы принять такую Конституцию, которая ослабит власть президента и перераспределит полномочия в пользу парламента, правительства, создаст поле политической игры, неконтролируемое режимом, то белорусские власти будут упираться до последнего, чтобы не идти на эти шаги.

Как будет действовать Москва в случае, если режим откажется выполнять обещанное? 

Весь арсенал российских средств мы видели во время кампании по принуждению Беларуси к углубленной интеграции. Он вновь может быть использован: проблемы с поставками нефти, с ценой на газ, с доступом белорусских товаров на российский рынок, информационная кампания и другое.
 
 
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Скорее всего, вопросы по изменению Конституции на "Всебелорусском собрании" будут обсуждаться, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра...
 
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