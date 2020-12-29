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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане и гололед в Беларуси

29.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики Гидрометцентра предупреждают о гололеде и ветре порывами до 15 метров в секунду. Днем в российской столице будет облачно, с прояснениями. Возможен небольшой снег. Вечером ожидаются морозы до восьми градусов ниже нуля. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Казахстан

Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана. В Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях ожидаются туманы, снегопады, метели и ветер порывами до 20 метров в секунду. Коммунальные службы работают на пределе. В столице, по прогнозам синоптиков, похолодает до минус десяти, а в Алматы – до минус трех.

Сильные морозы держатся в Восточно-Казахстанской области. Местами – до минус 40. Полицейские призывают жителей Усть-Каменогорска отказаться от дальних поездок и не пускать детей на улицу.

Беларусь

Гололед и сильный ветер сегодня в Беларуси. Во многих районах возможны порывы до 20 метров в секунду. Днем ожидается от нуля до плюс пяти тепла. Из-за переменчивой погоды улицы столицы покрылись льдом. Чтобы уменьшить число гололедных травм, в Минске заготовили почти семь тысяч тонн пескосоляной смеси. Коммунальные службы каждый день посыпают тротуары и подходы к домам. Специалисты советуют быть осторожнее и надевать только удобную обувь без каблука.

Кыргызстан

В Бишкеке впервые за долгое время солнечная погода. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до минус двух. Небо прояснилось и в городе Ош. Поэтому международный аэропорт, расположенный в южной столице, снова работает в штатном режиме. Накануне рейсы в Бишкек отложили из-за тумана. Но уже сегодня полетам ничего не мешает.

Армения

В последние дни уходящего года в Армению наконец-то пришла зима. Температура воздуха за окном минусовая, а это значит, что расходы на отопление увеличатся. Свыше 70% населения обогревают квартиры газовыми колонками. В холодное время года на оплату уходит около ста долларов – это сильно бьет по бюджету граждан.



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Теги: Минск
 
 
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В Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях ожидаются туманы, снегопады,...
 
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