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В редакции газеты «Ганцавіцкі час» проводят обыск
29.12.2020 15:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
29 декабря в редакции газеты «Ганцавіцкі час» прошли обыски. Милиция провела обыск и в доме главного редактора издания.
Как
Милиционеры сообщили, что проверка инициирована Дрогичинским РОВД. Возможно, обыски связаны с возбужденным в Дрогичине уголовным делом против журналиста «Першага рэгиена» Сергея Гордиевича. Он сейчас находится под домашним арестом.
После редакции милиция отправилась в квартиру Петра Гузаевского, где также провела обыск.
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29 декабря в редакции газеты «Ганцавіцкі час» прошли обыски. Милиция провела обыск и в доме главного редактора издания.
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