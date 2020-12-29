ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В редакции газеты «Ганцавіцкі час» проводят обыск

29.12.2020 15:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

29 декабря в редакции газеты «Ганцавіцкі час» прошли обыски. Милиция провела обыск и в доме главного редактора издания.

Как сообщает «Першы Рэгіен», что сотрудники милиции пришли в редакцию и проследовали в кабинет главного редактора Петра Гузаевского. Там, судя по всему, прошел обыск. Примерно через час милиционеры уехали, забрав с собой главного редактора.

Милиционеры сообщили, что проверка инициирована Дрогичинским РОВД. Возможно, обыски связаны с возбужденным в Дрогичине уголовным делом против журналиста «Першага рэгиена» Сергея Гордиевича. Он сейчас находится под домашним арестом.

После редакции милиция отправилась в квартиру Петра Гузаевского, где также провела обыск.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 декабря в редакции газеты «Ганцавіцкі час» прошли обыски. Милиция провела обыск и в доме главного редактора издания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер Пьер Карден
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика