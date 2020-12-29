В редакции газеты «Ганцавіцкі час» проводят обыск

Источник материала: Ежедневник

29 декабря в редакции газеты «Ганцавіцкі час» прошли обыски. Милиция провела обыск и в доме главного редактора издания.

Как сообщает «Першы Рэгіен», что сотрудники милиции пришли в редакцию и проследовали в кабинет главного редактора Петра Гузаевского. Там, судя по всему, прошел обыск. Примерно через час милиционеры уехали, забрав с собой главного редактора.

Милиционеры сообщили, что проверка инициирована Дрогичинским РОВД. Возможно, обыски связаны с возбужденным в Дрогичине уголовным делом против журналиста «Першага рэгиена» Сергея Гордиевича. Он сейчас находится под домашним арестом.

После редакции милиция отправилась в квартиру Петра Гузаевского, где также провела обыск.