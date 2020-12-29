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Названы новинки Volkswagen, которые приедут к нам с 2021-м. Среди них — недорогой SUV
Источник материала: Onliner
Белорусский импортер Volkswagen назвал новинки, которые приедут на наш рынок в 2021 году. Уже в начале года все дилеры получат обновленный Tiguan, который, впрочем, правильнее назвать новинкой 2020 года.
Цены на новый Tiguan стартуют от 56 900 белорусских рублей. Весной импортер представит нам обновленный Touareg. В результате модернизации новая модель получила ряд оригинальных решений в кузовном дизайне. Обещают доработанные системы безопасности, изменения в технической начинке и повышение надежности агрегатов.
На наш взгляд, наиболее интересной новинкой будущего года станет Volkswagen Tarek. В Китае этот кроссовер называется Tharu (он на верхнем фото). Это будет самый доступный SUV от Volkswagen. Дату официальной премьеры в Беларуси пока держат в секрете. Что касается коммерческих автомобилей, то в 2021 году в Беларуси появится новый Caddy.
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
серый, седан, дизель 1.6 л, автоматическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
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Белорусский импортер Volkswagen назвал новинки, которые приедут на наш рынок в 2021 году. Уже в начале года все дилеры получат обновленный Tiguan, который, впрочем,...
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