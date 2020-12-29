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Названы новинки Volkswagen, которые приедут к нам с 2021-м. Среди них — недорогой SUV

29.12.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Volkswagen назвал новинки, которые приедут на наш рынок в 2021 году. Уже в начале года все дилеры получат обновленный Tiguan, который, впрочем, правильнее назвать новинкой 2020 года.

Цены на новый Tiguan стартуют от 56 900 белорусских рублей. Весной импортер представит нам обновленный Touareg. В результате модернизации новая модель получила ряд оригинальных решений в кузовном дизайне. Обещают доработанные системы безопасности, изменения в технической начинке и повышение надежности агрегатов.

На наш взгляд, наиболее интересной новинкой будущего года станет Volkswagen Tarek. В Китае этот кроссовер называется Tharu (он на верхнем фото). Это будет самый доступный SUV от Volkswagen. Дату официальной премьеры в Беларуси пока держат в секрете. Что касается коммерческих автомобилей, то в 2021 году в Беларуси появится новый Caddy.

Volkswagen Tiguan I Рестайлинг Sport&Style, 2012 г.в., 116 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
33 457 р.
13 000$ / 10 629€
Volkswagen Golf VII (Mk7) 1.6 TDI DSG7 Bns Edit, 2015 г.в., 120 954 км
серый, седан, дизель 1.6 л, автоматическая, передний привод
18 966 р.
7369$ / 6025€
Volkswagen Golf VII (Mk7) 1.4 TSI PHEV 6-DSG GTE 5D, 2015 г.в., 114 787 км
серый, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
18 966 р.
7369$ / 6025€
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Белорусский импортер Volkswagen назвал новинки, которые приедут на наш рынок в 2021 году. Уже в начале года все дилеры получат обновленный Tiguan, который, впрочем,...
 
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