Названы новинки Volkswagen, которые приедут к нам с 2021-м. Среди них — недорогой SUV

Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Volkswagen назвал новинки, которые приедут на наш рынок в 2021 году. Уже в начале года все дилеры получат обновленный Tiguan, который, впрочем, правильнее назвать новинкой 2020 года.

Цены на новый Tiguan стартуют от 56 900 белорусских рублей. Весной импортер представит нам обновленный Touareg. В результате модернизации новая модель получила ряд оригинальных решений в кузовном дизайне. Обещают доработанные системы безопасности, изменения в технической начинке и повышение надежности агрегатов.

На наш взгляд, наиболее интересной новинкой будущего года станет Volkswagen Tarek. В Китае этот кроссовер называется Tharu (он на верхнем фото). Это будет самый доступный SUV от Volkswagen. Дату официальной премьеры в Беларуси пока держат в секрете. Что касается коммерческих автомобилей, то в 2021 году в Беларуси появится новый Caddy.