В милиции рассказали о мерах безопасности в новогоднюю ночь: ожидаются досмотры и перекрытия

Источник материала: Onliner В новогоднюю ночь все основные места проведения праздничных гуляний, где ожидается массовость, будут оцеплены по периметру и обследованы на наличие взрывоопасных предметов. Известно, что проход в эти места будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием металлодетекторов. Об этом сегодня сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«В целях обеспечения общественной безопасности и должного правопорядка убедительно просим вас отказаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих и других предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитков в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках», — сказали в милиции.

Там также добавили, что в места проведения праздничных мероприятий запрещается проносить и распивать алкогольные напитки и пиво. В ведомстве попросили приходить заблаговременно, ограничиться только личными вещами, при этом оставаться предельно бдительными в вопросах сохранения личного имущества.

В новогоднюю ночь на территории столицы основные мероприятия пройдут на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут на территории каждого района Минска. В 01:30 запланирован праздничный новогодний фейерверк в Александровском сквере. Также запланировано проведение двух фейерверков на площадке у Ледового дворца по ул. Притыцкого и в парке Уго Чавеса.

«С целью недопущения к охраняемым местам граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, или с пивом, алкогольными, а также другими напитками (исключение составляют вода и напитки в прозрачной емкости объемом не более 0,5 литра), имеющих при себе взрывоопасные (пиротехнические), запрещенные или ограниченные к свободному обороту предметы, домашних животных, будет организована работа контрольно-пропускных и фильтрационных пунктов», — говорится в сообщении.

С учетом заполняемости проезжей части пр. Независимости планируются временные ограничения движения транспорта, в частности, по пр. Независимости на участке от ул. Ленина до ул. Янки Купалы, на ул. Энгельса на участке от пр. Независимости до ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной на участке от ул. Янки Купалы до ул. Ленина.

Также с 22:00 31.12.2020 будет исключена посадка и высадка пассажиров на остановках общественного транспорта в районе пл. Октябрьской и у Дворца спорта.

31 декабря будет ограничен въезд на территорию, прилегающую к:

КС РУП «Дворец спорта» возле большой и малой арены,

площади Октябрьской,

Минской городской ратуше,

ГКСУ «Чижовка-Арена»,

местам проведения районных мероприятий.