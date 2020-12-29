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В мае 17-летний подросток работал на стройке и упал в лифтовую шахту. Кого обвиняют в его смерти?

29.12.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В конце мая 17-летний парень, работавший на стройке на улице Пензенской, упал в неогороженную лифтовую шахту. От полученных телесных повреждений он скончался на месте. В отношении директора субподрядной строительной организации, нанявшей подростка, возбудили уголовное дело и уже передали его в суд, сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

Молодой человек работал на Пензенской вместе со своим другом и братом: организация привлекла на стройку много людей. С большинством из них, включая погибшего, трудовые отношения не оформлялись. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, стажировки и проверки знаний в данной сфере не проводились.

На стройке отсутствовали ограждения опасных зон, где возможно падение с высоты, а проемы, в которые могли упасть работники, не были надежно закрыты или обозначены.

Контролировать соблюдение техники безопасности на объекте должен был именно обвиняемый.

Свою вину в произошедшем он не признал.

Мужчине инкриминировали нарушение правил безопасности строительных работ, а также ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека. Его будут судить по двум уголовным статьям — ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 428.

Чтобы обеспечить гражданский иск матери погибшего и другие взыскания, имущество мужчины арестовано на сумму более 500 000 рублей.

 
 
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В конце мая 17-летний парень, работавший на стройке на улице Пензенской, упал в неогороженную лифтовую шахту. От полученных телесных повреждений он скончался на...
 
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