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В мае 17-летний подросток работал на стройке и упал в лифтовую шахту. Кого обвиняют в его смерти?
Источник материала: Onliner
В конце мая 17-летний парень, работавший на стройке на улице Пензенской,
Молодой человек работал на Пензенской вместе со своим другом и братом: организация привлекла на стройку много людей. С большинством из них, включая погибшего, трудовые отношения не оформлялись. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, стажировки и проверки знаний в данной сфере не проводились.
На стройке отсутствовали ограждения опасных зон, где возможно падение с высоты, а проемы, в которые могли упасть работники, не были надежно закрыты или обозначены.
Контролировать соблюдение техники безопасности на объекте должен был именно обвиняемый.
Свою вину в произошедшем он не признал.
Мужчине инкриминировали нарушение правил безопасности строительных работ, а также ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека. Его будут судить по двум уголовным статьям — ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 428.
Чтобы обеспечить гражданский иск матери погибшего и другие взыскания, имущество мужчины арестовано на сумму более 500 000 рублей.
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В конце мая 17-летний парень, работавший на стройке на улице Пензенской, упал в неогороженную лифтовую шахту. От полученных телесных повреждений он скончался на...
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