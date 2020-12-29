ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опрос: вы согласны пересесть с ДВС на электромобиль?

29.12.2020 15:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Прогнозы — дело неблагодарное, впрочем, кому-то приходится этим заниматься. По оценкам специалистов, число электромобилей в Беларуси будет неуклонно расти. Называются различные цифры, вплоть до 230 тыс. «электричек» к 2025 году и свыше полумиллиона — к 2030-му. Это пока отдаленное будущее, но и к нему уже пора начинать готовиться. Вот вы, к примеру, готовы пересесть с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль?

Пока, по оценкам специалистов, число EV на наших дорогах доросло до отметки 1600 штук. Как видите, нам всем нужно сильно напрячься, чтобы оправдать прогнозы по увеличению числа электротранспорта на дорогах в ближайшую пятилетку. Что скажете, готовы пополнить ряды владельцев «электричек»?

Готовы пересесть с авто с ДВС на электромобиль?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Плохая новость в том, что совсем скоро бесплатная энергия для владельцев электромобилей закончится. С 1 января на всех ЭЗС Malanka вводится плата за зарядку. Теперь хорошая новость: все равно выйдет дешевле, чем заправляться топливом на АЗС, причем раза в два. Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Ну как, веский аргумент в пользу EV? Чего еще, как вам кажется, не хватает для стремительного роста числа электромобилей в Беларуси?

Что должно произойти, чтобы вы выбрали EV?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Кстати, у владельцев электромобилей уже формируется своя тусовка, где обсуждают возникающие проблемы на зарядных станциях, ругают владельцев авто с ДВС, которые паркуются на местах возле электрозарядок (вы же так не делаете?), а еще поздравляют друг друга с праздниками. Например, сегодня возле железнодорожного вокзала (ЭЗС на улице Бобруйской, 15) в Минске можно увидеть Деда Мороза на Tesla — приехал поздравить соратников с Новым годом. Это шутка, конечно. На самом деле, Дедушка выступает от лица сети ЭЗС Malanka, которая решила поздравить сообщество белорусских электромобилистов с наступающими праздниками и поблагодарить за выбор экологичных электромобилей. Тому, кто заедет на зарядную станцию на электрокаре, Дед Мороз вручит новогодний подарок.

Опрос: вы согласны пересесть с ДВС на электромобиль?

— Этой необычной акцией мы подводим итоги 2020-го. В этом году сеть ЭЗС Malanka увеличилась вдвое, а количество электрокаров на белорусских дорогах — вчетверо. Мы вместе с другими электромобилистами хотим сказать спасибо тем белорусским водителям, кто выбрал экологичный транспорт и не загрязнял окружающую среду, — рассказывают специалисты сети ЭЗС Malanka.

Еще можно успеть получить свой подарок, но времени в обрез — до 16:00. Координаты места: 53.8916173,27.550562.

Опрос: вы согласны пересесть с ДВС на электромобиль?

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозы — дело неблагодарное, впрочем, кому-то приходится этим заниматься. По оценкам специалистов, число электромобилей в Беларуси будет неуклонно расти....
 
Новости дня
Новости разные
 
Чалый: Экономика находится в состоянии паралича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика