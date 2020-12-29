Опрос: вы согласны пересесть с ДВС на электромобиль?

Источник материала: Onliner

Прогнозы — дело неблагодарное, впрочем, кому-то приходится этим заниматься. По оценкам специалистов, число электромобилей в Беларуси будет неуклонно расти. Называются различные цифры, вплоть до 230 тыс. «электричек» к 2025 году и свыше полумиллиона — к 2030-му. Это пока отдаленное будущее, но и к нему уже пора начинать готовиться. Вот вы, к примеру, готовы пересесть с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль?

Пока, по оценкам специалистов, число EV на наших дорогах доросло до отметки 1600 штук. Как видите, нам всем нужно сильно напрячься, чтобы оправдать прогнозы по увеличению числа электротранспорта на дорогах в ближайшую пятилетку. Что скажете, готовы пополнить ряды владельцев «электричек»?

Готовы пересесть с авто с ДВС на электромобиль?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, готов Нет, не готов Я уже на EV Машины нет и не планирую Голосовать

Плохая новость в том, что совсем скоро бесплатная энергия для владельцев электромобилей закончится. С 1 января на всех ЭЗС Malanka вводится плата за зарядку. Теперь хорошая новость: все равно выйдет дешевле, чем заправляться топливом на АЗС, причем раза в два. Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Ну как, веский аргумент в пользу EV? Чего еще, как вам кажется, не хватает для стремительного роста числа электромобилей в Беларуси?

Что должно произойти, чтобы вы выбрали EV?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или «Электрички» должны подешеветь Нужно больше зарядных станций Жду, когда запас хода увеличат Нужно больше моделей EV Другой вариант (в комментарии) Я уже выбрал (покажите итоги) Голосовать

Кстати, у владельцев электромобилей уже формируется своя тусовка, где обсуждают возникающие проблемы на зарядных станциях, ругают владельцев авто с ДВС, которые паркуются на местах возле электрозарядок (вы же так не делаете?), а еще поздравляют друг друга с праздниками. Например, сегодня возле железнодорожного вокзала (ЭЗС на улице Бобруйской, 15) в Минске можно увидеть Деда Мороза на Tesla — приехал поздравить соратников с Новым годом. Это шутка, конечно. На самом деле, Дедушка выступает от лица сети ЭЗС Malanka, которая решила поздравить сообщество белорусских электромобилистов с наступающими праздниками и поблагодарить за выбор экологичных электромобилей. Тому, кто заедет на зарядную станцию на электрокаре, Дед Мороз вручит новогодний подарок.





— Этой необычной акцией мы подводим итоги 2020-го. В этом году сеть ЭЗС Malanka увеличилась вдвое, а количество электрокаров на белорусских дорогах — вчетверо. Мы вместе с другими электромобилистами хотим сказать спасибо тем белорусским водителям, кто выбрал экологичный транспорт и не загрязнял окружающую среду, — рассказывают специалисты сети ЭЗС Malanka.

Еще можно успеть получить свой подарок, но времени в обрез — до 16:00. Координаты места: 53.8916173,27.550562.



