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Опрос: вы согласны пересесть с ДВС на электромобиль?
Источник материала: Onliner
Прогнозы — дело неблагодарное, впрочем, кому-то приходится этим заниматься. По оценкам специалистов, число электромобилей в Беларуси будет неуклонно расти. Называются различные цифры, вплоть до 230 тыс. «электричек» к 2025 году и свыше полумиллиона — к 2030-му. Это пока отдаленное будущее, но и к нему уже пора начинать готовиться. Вот вы, к примеру, готовы пересесть с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль?
Пока, по оценкам специалистов, число EV на наших дорогах доросло до отметки 1600 штук. Как видите, нам всем нужно сильно напрячься, чтобы оправдать прогнозы по увеличению числа электротранспорта на дорогах в ближайшую пятилетку. Что скажете, готовы пополнить ряды владельцев «электричек»?
Готовы пересесть с авто с ДВС на электромобиль?
Чтобы сделать свой выбор,
Плохая новость в том, что совсем скоро бесплатная энергия для владельцев электромобилей закончится. С
Что должно произойти, чтобы вы выбрали EV?
Чтобы сделать свой выбор,
Кстати, у владельцев электромобилей уже формируется своя тусовка, где обсуждают возникающие
— Этой необычной акцией мы подводим итоги 2020-го. В этом году сеть ЭЗС Malanka увеличилась вдвое, а количество электрокаров на белорусских дорогах — вчетверо. Мы вместе с другими электромобилистами хотим сказать спасибо тем белорусским водителям, кто выбрал экологичный транспорт и не загрязнял окружающую среду, — рассказывают специалисты сети ЭЗС Malanka.
Еще можно успеть получить свой подарок, но времени в обрез — до 16:00. Координаты места:
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Прогнозы — дело неблагодарное, впрочем, кому-то приходится этим заниматься. По оценкам специалистов, число электромобилей в Беларуси будет неуклонно расти....
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