Как подготовить дом к Новому году и приходу гостей: 7 советов

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Новый год — долгожданное событие зимы, щедрое на подарки и сюрпризы. Сегодня TAM.BY расскажет, как подготовить дом к Новому году и приходу гостей, чтобы встретить праздник в уютной атмосфере.

Подготовьте прихожую

Дом начинается с прихожей: начните украшать коридор и зону входной двери, предусмотрев удобства. Гостям, которые наведаются в новогоднюю ночь, должно хватать места на вешалках и полу, чтобы оставить верхнюю одежду, сумки и обувь. Так что самое время произвести ревизию и спрятать в шкаф ненужную обувь, осенние куртки и пальто.

Кстати, насчет обуви: если не хотите превратить придверную зону в площадку сброшенных ботинок и сапог, постелите резиновый или текстильный коврик. Также сохранить порядок в коридоре поможет пластиковый лоток или обувница: если вы давно задумывались о покупке обувницы, то сейчас самое время — магазины мебели будут рады помочь. Не забудьте поставить в прихожей зоне тапочки для гостей.

Сделайте перестановку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Тем, кто планирует приглашать много гостей (в том числе с детьми), рекомендуем сделать перестановку. Ведь скопление людей может обернуться неудобствами, нехваткой места и даже разбитыми предметами быта. Понять, как подготовить дом к Новому году и приходу гостей, помогут следующие советы.

В помещении, где будет отмечаться праздник, переставьте мебель таким образом, чтобы освободить площадь. Лишние стулья, торшеры, личные вещи перенесите в другую комнату, освободите полки от посуды и хрупкого декора, который легко задеть. То же касается новогодней атрибутики — поставьте елку в той части комнаты, где не будут ходить гости и где не планируется танцпол. Выглядывающие углы ковров приклейте двусторонним скотчем, чтобы гости не спотыкались.

Защитите мебель

Прагматичным владельцам, которые интересуются, как подготовить дом к Новому году и сохранить целостность имущества, советуем защитить мебель. Пропитайте обивку специальным водоотталкивающим средством — и мебели будут не так страшны случайно пролитые напитки. В праздничную ночь держите под рукой салфетки и заранее подготовленные средства для экстренного выведения пятен.

Загляните в ванную



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Разбираясь, как подготовить дом к Новому году, наведите порядок в ванной комнате и создайте для гостей комфортные условия. Например, повесьте полотенца для рук на видном месте, поставьте новое мыло (или обновите дозатор), протрите зеркало. Личные вещи и полотенца домочадцев спрячьте в полку либо перенесите на дальний крючок. Если гости остаются на ночь, то оставьте подготовленный туалетный набор в отдельной корзинке. В него могут входить полотенца, мыло, постельное белье, жидкость для демакияжа.

Пополните запасы

Когда дома гости, то продукты и вещи повседневного пользования заканчиваются очень быстро. Чтобы не пришлось искать работающий в позднее время магазин, позаботьтесь о продовольствии (и не только) заранее. Сперва закупите продукты и напитки с запасом, делая упор на товары длительного хранения. Это могут быть сыр, колбасы, оливки, пасты, хлеб, свежие овощи — продукты, которые пригодятся для приготовления закусок.

Также не забудьте о запасе туалетных мыла и бумаги: желательно положить в ванной новый брусок мыла, а в туалете оставить пару рулонов бумаги.

Избавьтесь от старых вещей



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Начните новый год с чистого листа и устройте генеральную уборку. Старая посуда, лишние магниты, кипа журналов и мягкие игрушки, собирающие пыль, — пора этому отправиться в мусорную корзину. Уборка позволит навести порядок в доме и освободить пространство на полу и полках к приходу гостей.

Если вещь выбрасывать жалко, но пользоваться ею не планируете, то подыщите нового владельца на интернет-площадках или сдайте в благотворительный магазин.

Украсьте пространство

Изучая вопрос о том, как подготовить дом к Новому году, невозможно не затронуть тему украшения пространства. Воспользуйтесь классическими способами, развесив гирлянды и нарядив игрушками елку. Или повесьте рождественский венок на входную дверь, разместите свечи в нарядных подсвечниках и зажгите огни — так получится создать атмосферу уюта и волшебства.