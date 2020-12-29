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Начался отбор делегатов на Всебелорусское народное собрание
Источник материала: Навiны
Указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подписал 28 декабря. Со вторника, 29 декабря, проводится отбор делегатов, сообщает агентство «Минск-Новости».
Согласно документу, собрание
Общая численность участников и приглашенных лиц будет 2700 человек. Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями.
От каждой области в собрании ожидается не более 310 участников, от Минска — не более 370.
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Указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подписал 28 декабря. Со вторника, 29 декабря, проводится отбор делегатов, сообщает агентство...
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