Начался отбор делегатов на Всебелорусское народное собрание

Указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подписал 28 декабря. Со вторника, 29 декабря, проводится отбор делегатов, сообщает агентство «Минск-Новости».



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Согласно документу, собрание пройдет 11 и 12 февраля 2021 года в Минске.

Общая численность участников и приглашенных лиц будет 2700 человек. Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями.

От каждой области в собрании ожидается не более 310 участников, от Минска — не более 370.

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