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Канадец показал, что будет с бутылкой воды в мороз минус 40 градусов

29.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Канадец показал, что будет с бутылкой воды в мороз минус 40 градусов

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  • 29.12.2020, 15:13
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Канадец показал, что будет с бутылкой воды в мороз минус 40 градусов
Фото: Getty Images

Все дело в физике.

Житель Канады снял на видео и выложил в TikTok, как бутылка воды мгновенно замерзает, когда на улице мороз -40 градусов. И пока одни комментаторы впечатлены увиденным, другие объясняют, почему дело не в низкой температуре, передает Medialeaks.

Канада славится своими суровыми морозами — и Гилл Сааб, живущий в городе Суррей, решил доказать это на простом примере. В конце декабря парень опубликовал в своем TikTok для 11 тысяч подписчиков видео, снятое, как утверждает канадец, при температуре -40 градусов (и по Цельсию, и по Фаренгейту: в случае с -40 градусов температура на обоих шкалах совпадет).

На кадрах Гилл берет из машины бутылку с водой и высовывает руку в окно. Содержимое тут же начинает замерзать, и через считаные секунды прозрачной воды уже не остается. «Канадская фишка», — описал происходящее тиктокер.

Комментаторы поразились увиденному. «Пойду захвачу одеяло. Мне стало холодно от просмотра этого видео», — написал один из них.

Однако некоторые быстро назвали причину этого «волшебства».

«Бутылка всю ночь пролежала в замерзшей кабине. Он ее встряхнул, и она начала замерзать. Физика», — пояснил один.

«Температура воды уже была ниже точки, при которой она начинает замерзать. Он потряс бутылку, у нее образовался центр кристаллизации, и она начала оттуда замерзать», — добавил другой.

Так что все дело в науке.

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