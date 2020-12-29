Источник материала: Хартия'97

«Для сохранения порядка достаточно было 9 августа арестовать членов ЦИК» 29.12.2020, 15:07

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Фото: onliner.by

А страной есть кому управлять.

Опейкин о Караеве: «Глубоко несчастный человек. Говорят, у него было понятие о чести и достоинстве»

Теги Политика Юрий Караев Александр Опейкин SOS BY Прочие

Основатель гандбольного клуба «Витязь» и исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в «Фейсбуке» жестко ответил бывшему министру МВД Юрию Караеву.

«То есть спортсмены не могут (управлять страной — ред.), а выпускники аграрных колледжей могут. Такую экономику и построили.

Я лично с Юрием Караевым не знаком, но из общения со спортсменами возглавляемой им федерации я пришел к выводу, что это глубоко несчастный человек. Говорят, у него было понятие о чести и достоинстве. Теперь Юрий Хаджимуратович вынужден обманывать сам себя, оправдывая свои бесчестные приказы необходимостью «сохранения порядка и законности», якобы во благо глупого общества, которое ничего не понимает. Для сохранения порядка достаточно было 9 августа арестовать членов ЦИК, тогда бы и не пришлось применять «гуманные спецсредства». Но тут нужна была смелость. И ценности чести и достоинства защитника народа оказались не стальными, а картонными. Это и разочаровало большинство бойцов федерации тайского бокса.

А страной есть кому управлять. Тысячи умнейших и образованных белорусов, создавших успешные мировые компании, добившиеся глобального признания, готовы безвозмездно положить все силы на возрождение страны», – написал Опейкин.

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