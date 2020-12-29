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Бизнесмен Шакутин пожаловался журналистам на санкции Евросоюза
Источник материала: Хартия'97
Бизнесмен Шакутин пожаловался журналистам на санкции Евросоюза
Санкции против околорежимного бизнеса реально действуют.
Недвижимость и автомобиль известного бизнесмена Александра Шакутина, председателя совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» находятся под арестом. Бизнесмен пожаловался журналистам
Бизнесмен заявил, что у него много других проблем, которые не связаны с санкциями. На часть его имущества в Беларуси наложен арест. Но теперь он не может заниматься бизнес-поездками в Европу, чтобы искать инвесторов за рубежом. Кроме того, санкции реально ударили по его кошельку.
- Это санкции ведь не только в отношении меня, они распространяются на все, чем я владею. И на «Амкодор», акционером которого я являюсь, тоже. Поступили очень хитро, — пожаловался Шакутин.
Как мы видим, санкции против кошельков Лукашенко действительно становятся для них проблемой. Вчера стало известно, что Украина
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Санкции против околорежимного бизнеса реально действуют.
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