ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бизнесмен Шакутин пожаловался журналистам на санкции Евросоюза

29.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Бизнесмен Шакутин пожаловался журналистам на санкции Евросоюза

8
  • 29.12.2020, 14:48
  • 3,178
Бизнесмен Шакутин пожаловался журналистам на санкции Евросоюза

Санкции против околорежимного бизнеса реально действуют.

Недвижимость и автомобиль известного бизнесмена Александра Шакутина, председателя совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» находятся под арестом. Бизнесмен пожаловался журналистам «Народной воли» на санкции Евросоюза, которые на него наложили за связи с режимом Лукашенко.

Бизнесмен заявил, что у него много других проблем, которые не связаны с санкциями. На часть его имущества в Беларуси наложен арест. Но теперь он не может заниматься бизнес-поездками в Европу, чтобы искать инвесторов за рубежом. Кроме того, санкции реально ударили по его кошельку.

- Это санкции ведь не только в отношении меня, они распространяются на все, чем я владею. И на «Амкодор», акционером которого я являюсь, тоже. Поступили очень хитро, — пожаловался Шакутин.

Как мы видим, санкции против кошельков Лукашенко действительно становятся для них проблемой. Вчера стало известно, что Украина отказалась продавать БТА-банк Николаю Воробью, который также попал в санкционный список ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции против околорежимного бизнеса реально действуют.
 
Новости дня
Новости разные
 
Опрос: вы согласны пересесть с ДВС на электромобиль?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика