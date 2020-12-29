Источник материала: Хартия'97

Лукашисты осквернили памятник партизанам-героям 4 29.12.2020, 14:30

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Фото: Сергей ГОВША

Из-за страха перед национальной символикой фашисты потеряли остатки разума.

Весной белая плита на могиле красноармейцев и партизан в деревне Остров Ляховичского района имела красную полосу, которая тянулась от основания до обелиска, рассказал Intex-press житель Барановичей Сергей Говша. По его словам, ко Дню Победы захоронение почистили, побелили и покрасили. Однако в конце ноября, снова приехав на кладбище, Говша увидел, что поверх красной краски кто-то нанес черную.

Братская могила находится на деревенском кладбище в Острове. По разным данным, в ней похоронено от 9 до 14 красноармейцев и партизан, погибших в боях 1941–1944 годах. В 1957-м на могиле установлен обелиск обнесенный оградой из металлических труб на столбиках. Установлены сведения о шести красноармейцах.



9 мая 2020 года. Братская могила в д. Остров. Фото: Сергей ГОВША



9 мая 2020 года. Братская могила в д. Остров. Фото: Сергей ГОВША



Ноябрь 2020 года. Братская могила в д. Остров. Фото: Сергей ГОВША

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