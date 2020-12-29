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Лукашисты осквернили памятник партизанам-героям
Источник материала: Хартия'97
Лукашисты осквернили памятник партизанам-героям
Из-за страха перед национальной символикой фашисты потеряли остатки разума.
Весной белая плита на могиле красноармейцев и партизан в деревне Остров Ляховичского района имела красную полосу, которая тянулась от основания до обелиска, рассказал
Братская могила находится на деревенском кладбище в Острове. По разным данным, в ней похоронено от 9 до 14 красноармейцев и партизан, погибших в боях 1941–1944 годах. В 1957-м на могиле установлен обелиск обнесенный оградой из металлических труб на столбиках. Установлены сведения о шести красноармейцах.
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Из-за страха перед национальной символикой фашисты потеряли остатки разума.
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