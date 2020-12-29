Головченко пытается нас убедить: Беларусь договорилась с РФ о поставках нефти и газа на выгодных условиях

"Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях", - сказал белорусский премьер.





Напомним, нкануне католического Рождества стало известно, что белорусская сторона провела переговоры с российским "Газпромом" об условиях поставок природного газа в будущем году.





"Алексей Миллер (глава российской компании – Sputnik) и Виктор Каранкевич (министр энергетики – Sputnik) подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году", - говорится в сообщении.





Однако детали нового соглашения, в том числе цена на голубое топливо между "Газпромом" и Минском, в сообщении не раскрываются, хотя раньше это никогда не было тайной.















