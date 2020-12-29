"Мне нравится одевать людей, у которых есть вкус" Умер Пьер Карден

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Первый преподаватель из среды модельеров в парижской Школе изящных искусств. В 2020 году его модный дом отпраздновал свое 70-летие.





Карден — сын бедных итальянских эмигрантов, сделавший головокружительную карьеру. Он родился недалеко от Венеции шестым ребенком в бедной семье. Когда Пьеру (тогда его звали Пьетро) было два года, семья переехала во Францию. В 14 лет он поступит учеником к мужскому портному. Мечта о театре привела его в Париж, но мода в итоге победила.





О карьере

"Первые деньги я заработал в 17 лет, когда ушел от родителей. Это было во время войны — я работал в Красном кресте и занимался там административными делами. На первые деньги я купил себе велосипед. Но чаще всего я вспоминаю один невероятный вечер, когда мне было 35 лет.

Тогда я был мелким коммерсантом без связей, никого не знал в Париже, и совершенно не представлял свою судьбу. И я спросил у гадалки, что меня ждет. И она сказала: я вижу необыкновенное дерево с листьями, цветами и плодами, вас ждет необыкновенный успех. Вы побываете повсюду — и даже в Сиднее, вы будете бесконечно путешествовать по свету.

Я решил, что она безумна, я даже плохо представлял тогда, где Сидней. Но невероятным образом ее предсказание сбылось: и только кругосветных путешествий я совершил около пятидесяти раз, а в разных странах бывал несчетное количество раз!

Я давно занимаюсь абсолютно всем, и декором, и заводами. У меня есть и гостиничные проекты, и дизайнерские, и театральные. Меня легко можно назвать успешным человеком: все идеи, которые мне приходили в голову, я смело реализовал.

Меня всегда интересовала сама работа: к ней я испытываю настоящую страсть. Я нашел формулу своего смысла жизни: придумывать и воплощать. Реализация — это главное условие. У многих есть идеи, но они их не развивают. Я — человек из прошлого, устремленный в будущее.

Но больше всего я горжусь тем, что я академик, и получил орден Почетного легиона, для меня высшая награда. Как если бы король дал мне титул принца или герцога. Причем награда эта заработана не оружием (ведь короли всегда награждали за военные успехи). Меня наградили как человека.





О моде и мини-юбках

Да, до сих пор в мире моды спорят, кто же е-таки изобрел мини-юбку: Мэри Куант, Курреж или я. Мне кажется, что все это произошло одновременно, каждый был изобретателем. Лично мое абсолютное новшество видение было в том, чтобы надевать под мини-юбку чулки в тон юбки.

Мода — это прекрасно, это замечательная приятная профессия. Делать людей лучше, чуть иными, чем они есть. Все в жизни связано с модой — она существует везде, в декоре, дизайне, автомобилях, да в любой области.

Представьте, если убрать из городов магазины, города просто исчезнут. Конечно, если вас интересуют только высокие и глубокие мысли, и ничего не интересует кроме идеологии и мышления, вы тоже можете быть счастливы.



