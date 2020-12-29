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Как правящий режим будет зарабатывать на нашем здоровье

29.12.2020 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В стране с "бесплатной медициной" лечиться станет еще дороже

Как правящий режим будет зарабатывать на нашем здоровье
Из новой редакции Налогового кодекса исчез пункт об освобождении от НДС лекарственных средств и медицинских изделий. Минфин успокаивает: пациенты этого не почувствуют. 

Но если присмотреться к аргументам ведомства, становится понятно: речь идёт только о пациентах стационаров. 

О тех, кто покупает лекарства и медицинские изделия (а это трости, костыли, лабораторные реагенты) в аптеках, ведомство скромно промолчало. 

Еврорадио рассказывает о возможных последствиях того, что “для лекарств вместо освобождения от НДС будет действовать пониженная ставка 10%”.

Было — 0%, стало — 10%

Самое простое последствие: цены на ряд лекарств и медизделий могут вырасти на размер налога. Конечно, поставщики могут взять эти траты на себя. Но с трудом верится, что они пожертвуют рентабельностью своей работы.

Таким образом, повышение цен белорусы почувствуют. Аргумент Минфина про пациентов в стационарах вызывает иронию и потому, что там лекарства все получают бесплатно.

Причём вырастут цены не только из-за налога: многие импортные препараты дорожают из-за снижения курса рубля.

Что именно может подорожать

Перечень препаратов и медизделий, которые раньше освобождались от налогов, утверждён указом Лукашенко. Он касался ввозимых в Беларусь товаров. На первый взгляд может показаться, что подорожают только импортные лекарства. Но это не совсем так.

В Беларуси фармацевтические субстанции (то есть фактически действующие вещества) не производятся. В то же время раньше от налога освобождалась в том числе "фармацевтическая продукция". 

Под этой категорией подразумеваются препараты с инсулином, некоторые антибиотики, кортикостероидные гормоны, витамины и далее по списку. Там же — препараты под маркой "прочие", что фактически может означать "все".

Отмена льгот коснётся не только лекарств. Например, налогом будут облагаться лабораторные реагенты (то есть сдать анализы будет дороже), костыли и трости, стоматологические инструменты и многое другое. Даже вазелин и воск.
 
 
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В стране с "бесплатной медициной" лечиться станет еще дороже
 
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