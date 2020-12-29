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Нежная фотосессия беременной Топурии произвела фурор в сети
29.12.2020 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Солистка группы A'Studio Кэти Топурия шокировала поклонников: "очень беременная" звезда устроила фотосессию в домашнем образе.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Слухи о беременности Топурии ходили давно, но певица продолжала отрицать очевидное. Когда же певица больше не смогла скрывать округлившийся живот, она поспешила снять видеопризнание, а после и вовсе вышла замуж за возлюбленного-белоруса.
В преддверии праздников и скорых родов Топурия поспешила запечатлеть себя в счастливые моменты ожидания: в сети обсуждают новую фотосессию певицы на последних сроках беременности.
Звезда поделилась серией снимков, на которых позировала в шелковом пеньюаре с кружевами. Судя по подписям к посту, кадры стали частью рекламной фотосессии, но это не помешало фанатам восхититься смелостью звезды.
"Вам очень идет беременность!"; "Очень смело, я бы не решилась на таком сроке. Но ты молодец"; "Такая красивая, светится изнутри", – прокомментировали фолловеры.
Напомним, что у Топурии уже подрастает дочка Оливия, которой недавно исполнилось пять лет. Отец девочки – экс-супруг певицы бизнесмен Лев Гейхман.
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Несмотря на то, что певица находится на последних сроках беременности, она не побоялась предстать перед поклонниками в пеньюаре.
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