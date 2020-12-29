Белорусские детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. В РНПЦ детской хирургии провели сложнейшую операцию новорожденной девочке, которая весила всего 1470 граммом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

Малышка поступила в центр буквально в первые часы жизни. Она родилась с редким пороком (атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки), который относится к категории критических: если ребенка срочно не прооперировать, он может погибнуть сразу же после рождения.

"Это достаточно сложный порок, который характеризуется тем, что кровь из сердца не может попасть в легкие, соответственно, венозная кровь не может превращаться в артериальную - и ребенок страдает гипоксией", - рассказал заведующий отделом детской кардиохирургии центра Юрий Линник.

Коррекцию этого сложного порока сердца детские кардиохирурги выполняли с остановкой сердца, в условиях искусственного кровообращения. Но была предпринята попытка провести операцию миниинвазивно, без открытого вмешательства. Такой вид хирургического вмешательства малотравматичен для пациента, а в будущем помог бы безопасно провести еще одну операцию для окончательного лечения заболевания. Но у ребенка порок сердца оказался "особенным", и из-за анатомических особенностей миниинвазивная операцию технически выполнить было просто невозможно.

"Учитывая прогрессивное ухудшение состояния ребенка, наши специалисты приняли решение о проведении одномоментной радикальной коррекции порока сердца по жизненным показаниям, несмотря на его сложность и столь низкий вес пациента. Операция прошла успешно", - рассказал Линник.

(последует)