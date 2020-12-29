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Белорусские детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию
29.12.2020 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. В РНПЦ детской хирургии провели сложнейшую операцию новорожденной девочке, которая весила всего 1470 граммом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.
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Малышка поступила в центр буквально в первые часы жизни. Она родилась с редким пороком (атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки), который относится к категории критических: если ребенка срочно не прооперировать, он может погибнуть сразу же после рождения.
"Это достаточно сложный порок, который характеризуется тем, что кровь из сердца не может попасть в легкие, соответственно, венозная кровь не может превращаться в артериальную - и ребенок страдает гипоксией", - рассказал заведующий отделом детской кардиохирургии центра Юрий Линник.
Коррекцию этого сложного порока сердца детские кардиохирурги выполняли с остановкой сердца, в условиях искусственного кровообращения. Но была предпринята попытка провести операцию миниинвазивно, без открытого вмешательства. Такой вид хирургического вмешательства малотравматичен для пациента, а в будущем помог бы безопасно провести еще одну операцию для окончательного лечения заболевания. Но у ребенка порок сердца оказался "особенным", и из-за анатомических особенностей миниинвазивная операцию технически выполнить было просто невозможно.
"Учитывая прогрессивное ухудшение состояния ребенка, наши специалисты приняли решение о проведении одномоментной радикальной коррекции порока сердца по жизненным показаниям, несмотря на его сложность и столь низкий вес пациента. Операция прошла успешно", - рассказал Линник.
(последует)
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Ребенок весом меньше 1,5 килограммов родился с критическим врожденным пороков и мог умереть сразу же после рождения.
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