Источник материала: Хартия'97

Пенсионный возраст, тарифы на ЖКУ, ставки утильсбора: что изменится с 1 января 2 29.12.2020, 16:04

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Какие еще значимые для белорусов изменения произойдут в начале наступающего года?

С января 2021 года повысятся тарифы на ЖКУ, увеличится пенсионный возраст, изменятся ставки утилизационного сбора, войдет в силу запрет на пластиковую посуду.

Какие еще значимые для белорусов изменения произойдут в январе наступающего года - читайте в традиционном обзоре Myfin.by .

Тарифы на 2021 год на услуги ЖКХ

С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техобслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Традиционно за год (в два этапа) жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5.

Продолжится повышение пенсионного возраста

В Беларуси, с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста, с 1 января 2021 года пенсионный возраст мужчин увеличится до 62,5 года, а для женщин – до 57,5 года.

Изменятся ставки утилизационного сбора

Постановлением Совета министров №647 от 16 ноября утверждены новые ставки утилизационного сбора для автомобилей. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ставки утилизационного сбора :

для авто с двигателями не более 1 тыс. куб. см, с даты выпуска которых прошло не более 3 лет, повышается с 936,5 до 1652,2 рубля ,

для авто от 3 до 7 лет не изменится и составит 5771,7 рубля,

а для тех, что старше 7 лет, будет 8657,6 рубля.

Как сообщалось, для автомобилей

с двигателями от 1 тыс. до 2 тыс. куб. см ставки составят от 6115,2 до 13492,7 рубля ,

с объемом двигателя от 2 тыс. до 3 тыс. куб. см - от 9652,7 до 26332,1 рубля ,

от 3 тыс. до 3,5 тыс. куб. см - от 8898,6 до 45554,8 рубля,

более 3,5 тыс. куб. см - от 15253,7 до 57188,9 рубля.

Картами «Мир» за проезд по платным дорогам

В Беларуси с 1 января можно будет рассчитаться за проезд по платным автодорогам банковскими картами платежной системы «Мир». Ранее в перечень по внесению подобной платы были включены платежные системы Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ.

Комиссия Беларусбанка за снятие денег в банкоматах БПС-Сбербанка

Беларусбанк исключил из сети партнеров-банкоматов БПС-Сбербанк. Снимать деньги без комиссий можно будет только в банкоматах Беларусбанка и Белагропромбанка. Новое положение о вознаграждениях начнет действовать с 1 января.

Запрет на пластиковую посуду

В Беларуси с 1 января 2021 года вводится запрет на некоторые виды одноразовой пластиковой посуды в общепите.

Так, будет запрещено использование одноразовых пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек для напитков, чашек, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Предусматривается заменить их упаковкой и одноразовой посудой из экологически безопасных материалов, в основном отечественного производства.

Без виз в ОАЭ

Белорусы с 16 января 2021 года смогут без виз посещать ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

С этой даты граждане Беларуси - владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда.

Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.

Планируется повысить базовую величину

Как сообщалось, в Беларуси планируют повысить базовую величину до 29 рублей (сейчас 27 рублей). Об этом сообщили в Министерстве финансов (с датой пока нет ясности, предыдущее повышение было 1 января 2020 года - с 25,5 до 27 рублей). При росте базовой величины повысятся привязанные к ней пошлины и штрафы.

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