В «Белджи» поделились планами на 2021 год

Источник материала: Onliner

Завод «Белджи» в начале 2021 года намерен вывести на белорусский рынок новую модель Geely GS. Кроме того, предприятие завершит процесс локализации модели Atlas PRO. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с руководством завода, пишет БЕЛТА.

Предприятие продолжает эксплуатационные испытания электромобилей с последующей адаптацией к белорусскому рынку. В 2020 году на автозаводе освоили производство Geely Coolray по полному циклу. В цехе сварки завода используется 31 комплект зажимов, 24 комплекта технологической оснастки и 27 роботов для сварки высокой точности. При помощи системы MES выполняется автоматизация производственного процесса всего предприятия, а также проводится статистический анализ, что позволяет контролировать выполнение плана, совершенствовать диспетчеризацию.

Работа «Белджи» стартовала 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза.