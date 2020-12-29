МАЗ будет собирать в Жодино электробусы и троллейбусы

Источник материала: Onliner

МАЗ открыл в Жодино сборочное производство электротранспорта. На его площадях будут выпускать троллейбусы разных модификаций и новейшие электробусы. Ежегодно здесь смогут собирать более 300 транспортных средств.

Корпус сборочного производства занимает более 6600 кв. м. В МАЗе планируют выйти на новый уровень создания высокоэкологичного электротранспорта. В частности, в Жодино будут выпускать троллейбусы МАЗ 203Т различных модификаций, в том числе с увеличенным автономным ходом.

В будущем также будет организована сборка электробусов МАЗ 303Е10. Их производство начнется уже в 2021 году.

Сборка электротранспорта будет производиться по полному циклу, включая сварочные, регулировочные и окрасочные работы. Предусмотрены также участки для наладки систем управления, диагностики электронных систем, контроля и приемки продукции.

— Создание столь высокотехнологичного вида транспорта требует больших затрат временных и материальных ресурсов. Специалистам Минского автомобильного завода удалось обеспечить производственный цикл, при котором с технологической линии в год будет сходить более 300 единиц пассажирского электротранспорта. Их планируется как поставлять в белорусские города, так и экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья, — отмечают в ОАО «МАЗ».

Цикл производства таков: сначала каркасы подаются на участок для установки осей и колес. Следом идет рихтовка кузова, а за ней — обшивка моторного отсека, установка узлов и агрегатов электропривода. На участке облицовки крепится внутренняя и внешняя обшивка, приваривается крыша и монтируется пол, после чего троллейбус передается на окраску и сушку. Также устанавливается напольное покрытие, стекла, аккумуляторные батареи и наружное электрооборудование — токоприемники и кондиционер. После этого крепятся двери, аварийные люки и другие элементы.

В последующем троллейбус подается на участок отладки и доводки механизмов, а днище обрабатывается против коррозии. На финальном этапе — обкатка готового изделия с последующим осмотром и приемкой.

На сборочном производстве электротранспорта МАЗом создано более 130 рабочих мест.