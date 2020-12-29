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«Определенный объем газа мы замещаем». Премьер-министр рассказал, как после запуска АЭС начала экономить страна

29.12.2020 16:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа огромные деньги, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко во время посещения ОАО «Беларуськалий». «Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка $750 тыс.», — цитирует слова Головченко БЕЛТА.

При этом он обратил внимание, что сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока, реакторная установка работает пока примерно на 75% мощности. «Но уже определенный объем газа мы замещаем и такую сумму для страны экономим», — констатировал премьер-министр.

 
 
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Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа огромные деньги, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко во время посещения ОАО...
 
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