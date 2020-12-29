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Житель Рогачевского района похитил тонну зерна
Источник материала: ОНТ
Водитель одного из местных хозяйств присвоил себе тонну зерна, которое перевозил из Буда-Кошелевского района до места разгрузки,
31-летний житель райцентра, управляя груженым зерном МАЗом, отклонился от маршрута и на пустынном участке дороги лопатой отсыпал часть перевозимого. Сотрудники Рогачевского РОВД задержали похитителя с поличным.
Украденное зерно мужчина собирался использовать для кормления свиней, которых планировал приобрести для выращивания на собственном участке.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: agronews.com
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Водитель одного из местных хозяйств присвоил себе тонну зерна, которое перевозил из Буда-Кошелевского района до места разгрузки, сообщает sb.by. 31-летний житель...
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