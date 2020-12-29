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Житель Рогачевского района похитил тонну зерна

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Рогачевского района похитил тонну зерна

Водитель одного из местных хозяйств присвоил себе тонну зерна, которое перевозил из Буда-Кошелевского района до места разгрузки, сообщает sb.by.

31-летний житель райцентра, управляя груженым зерном МАЗом, отклонился от маршрута и на пустынном участке дороги лопатой отсыпал часть перевозимого. Сотрудники Рогачевского РОВД задержали похитителя с поличным.

Украденное зерно мужчина собирался использовать для кормления свиней, которых планировал приобрести для выращивания на собственном участке.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: agronews.com

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Водитель одного из местных хозяйств присвоил себе тонну зерна, которое перевозил из Буда-Кошелевского района до места разгрузки, сообщает sb.by. 31-летний житель...
 
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