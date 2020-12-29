ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уникальную операцию выполнили белорусские кардиохирурги новорожденной весом менее 1,5 кг

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уникальную операцию выполнили белорусские кардиохирурги новорожденной весом менее 1,5 кг

В конце ноября врачи РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию по коррекции сложнейшего врожденного порока сердца в условиях искусственного кровообращения, сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что на момент операции ребенок весил 1470 г. Этот порок – атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки – относится к группе критических и требует срочного хирургического лечения.

Заведующий отделом детской кардиохирургии центра Юрий Линник рассказал, что ребенок с врожденным пороком сердца поступил в РНПЦ на первые сутки после рождения. 

Линник подчеркнул, что из-за чрезвычайно низкого веса малыша и, соответственно, очень высокого риска операции в условиях искусственного кровообращения с остановкой сердца, была предпринята попытка выполнения паллиативного мини-инвазивного вмешательства в виде эндоваскулярного стентирования открытого артериального протока. Предполагалось, что данная операция позволит сохранить жизнь ребенку, а также позволит ему подрасти для последующего более безопасного проведения радикального хирургического лечения заболевания.

Но из-за анатомических особенностей врожденного порока сердца данная процедура оказалась технически невыполнимой. 


Фото: Минздрав Беларуси


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце ноября врачи РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию по коррекции сложнейшего врожденного порока сердца в условиях искусственного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте остановка упала на людей из-за ветра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика