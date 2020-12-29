Уникальную операцию выполнили белорусские кардиохирурги новорожденной весом менее 1,5 кг

Источник материала: ОНТ

В конце ноября врачи РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию по коррекции сложнейшего врожденного порока сердца в условиях искусственного кровообращения, сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что на момент операции ребенок весил 1470 г. Этот порок – атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки – относится к группе критических и требует срочного хирургического лечения.

Заведующий отделом детской кардиохирургии центра Юрий Линник рассказал, что ребенок с врожденным пороком сердца поступил в РНПЦ на первые сутки после рождения.

Линник подчеркнул, что из-за чрезвычайно низкого веса малыша и, соответственно, очень высокого риска операции в условиях искусственного кровообращения с остановкой сердца, была предпринята попытка выполнения паллиативного мини-инвазивного вмешательства в виде эндоваскулярного стентирования открытого артериального протока. Предполагалось, что данная операция позволит сохранить жизнь ребенку, а также позволит ему подрасти для последующего более безопасного проведения радикального хирургического лечения заболевания.

Но из-за анатомических особенностей врожденного порока сердца данная процедура оказалась технически невыполнимой.





Фото: Минздрав Беларуси





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