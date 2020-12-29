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«Наши дети»: участие в благотворительном марафоне принял премьер-министр Роман Головченко

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Наши дети»: участие в благотворительном марафоне принял премьер-министр Роман Головченко

С подарками к тем, кто верит в чудеса. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается. И роль Дедов Морозов примеряют на себя руководители разных уровней – гражданские и военные.

Сегодня глава правительства с подарками отправился в Солигорский район. В детском доме семейного типа Оксаны Климовой в агрогородке Краснодворцы сейчас 10 мальчиков и девочек. А всего здесь вырастили 27 детей. Роман Головченко приехал с подарками – вкусными и полезными. И конечно, пожеланиями. А ещё все вместе здесь водили хороводы, пели песни и встречали Деда Мороза и Снегурочку.  

А воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната поздравили пограничники. Люди в форме уже давно дружат с малышами. Знают, что помимо внимания и заботы нужно девочкам и мальчикам. Среди подарков – сладости, игры и сертификаты на обновление материальной базы.

Республиканская акция «Наши дети» приходит туда, где больше всего нужны забота, тепло и внимание.  В Беларуси это уже многолетняя традиция, которая с каждым годом становится всё масштабнее.

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С подарками к тем, кто верит в чудеса. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается. И роль Дедов Морозов примеряют на себя руководители разных уровней –...
 
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