«Наши дети»: участие в благотворительном марафоне принял премьер-министр Роман Головченко

Источник материала: ОНТ

С подарками к тем, кто верит в чудеса. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается. И роль Дедов Морозов примеряют на себя руководители разных уровней – гражданские и военные.

Сегодня глава правительства с подарками отправился в Солигорский район. В детском доме семейного типа Оксаны Климовой в агрогородке Краснодворцы сейчас 10 мальчиков и девочек. А всего здесь вырастили 27 детей. Роман Головченко приехал с подарками – вкусными и полезными. И конечно, пожеланиями. А ещё все вместе здесь водили хороводы, пели песни и встречали Деда Мороза и Снегурочку.

А воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната поздравили пограничники. Люди в форме уже давно дружат с малышами. Знают, что помимо внимания и заботы нужно девочкам и мальчикам. Среди подарков – сладости, игры и сертификаты на обновление материальной базы.

Республиканская акция «Наши дети» приходит туда, где больше всего нужны забота, тепло и внимание. В Беларуси это уже многолетняя традиция, которая с каждым годом становится всё масштабнее.

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