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Роза Сябитова рассказала, как готовит новогодний оливье

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роза Сябитова рассказала, как готовит новогодний оливье

Телеведущая Роза Сябитова рассказала сайту Teleprogramma.pro, как готовит оливье на Новый год.

Знаменитая телесваха обязательно добавляет в оливье колбасу, а готовит салат всегда под просмотр фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

58-летняя телеведущая всегда строго соблюдает новогодние традиции, однако кое-что в рецепте салата она изменила. Например, вместо обычного майонеза из банки она использует похожий, но только с оливками. И, по совету коллеги Ларисы Гузеевой, она добавляет в оливье немного лимона и мелкопорезанное яблоко – для кислинки.

Кроме того, Сябитова рассказала, что любит простые блюда, в отличие от своей дочери, которая предпочитает сочетания продуктов из европейкой кухни. К примеру, телеведущая не понимает, зачем добавлять ананас в блюдо, когда его можно просто с удовольствием съесть.

Фото: ruposters.ru


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Телеведущая Роза Сябитова рассказала сайту Teleprogramma.pro, как готовит оливье на Новый год. Знаменитая телесваха обязательно добавляет в оливье колбасу, а готовит...
 
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