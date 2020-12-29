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Роза Сябитова рассказала, как готовит новогодний оливье
Источник материала: ОНТ
Телеведущая Роза Сябитова рассказала сайту
Знаменитая телесваха обязательно добавляет в оливье колбасу, а готовит салат всегда под просмотр фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
58-летняя телеведущая всегда строго соблюдает новогодние традиции, однако кое-что в рецепте салата она изменила. Например, вместо обычного майонеза из банки она использует похожий, но только с оливками. И, по совету коллеги Ларисы Гузеевой, она добавляет в оливье немного лимона и мелкопорезанное яблоко – для кислинки.
Кроме того, Сябитова рассказала, что любит простые блюда, в отличие от своей дочери, которая предпочитает сочетания продуктов из европейкой кухни. К примеру, телеведущая не понимает, зачем добавлять ананас в блюдо, когда его можно просто с удовольствием съесть.
Фото: ruposters.ru
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Телеведущая Роза Сябитова рассказала сайту Teleprogramma.pro, как готовит оливье на Новый год. Знаменитая телесваха обязательно добавляет в оливье колбасу, а готовит...
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