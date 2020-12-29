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Умер всемирно известный модельер Пьер Карден
Источник материала: ОНТ
На 98-м году жизни скончался всемирно известный французский модельер Пьер Карден,
По информации СМИ, легендарный кутюрье умер в одной из больниц в пригороде Парижа.
Фото: wwd.com
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На 98-м году жизни скончался всемирно известный французский модельер Пьер Карден, сообщает РИА Новости. По информации СМИ, легендарный кутюрье умер в одной из...
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