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Противник спорта: кот, мешающий хозяйке делать гимнастику, попал на видео

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Противник спорта: кот, мешающий хозяйке делать гимнастику, попал на видео

Видео, в кадре которого кот мешает делать гимнастику своей хозяйке, опубликовано на сайте ridus.ru.

Кот из ролика оказался противником спорта. Когда хозяйка пушистого питомца занималась гимнастикой, он делал все, чтобы помешать ей стать стройнее.


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Видео, в кадре которого кот мешает делать гимнастику своей хозяйке, опубликовано на сайте ridus.ru. Кот из ролика оказался противником спорта. Когда хозяйка пушистого...
 
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