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Противник спорта: кот, мешающий хозяйке делать гимнастику, попал на видео
Источник материала: ОНТ
Видео, в кадре которого кот мешает делать гимнастику своей хозяйке, опубликовано на сайте
Кот из ролика оказался противником спорта. Когда хозяйка пушистого питомца занималась гимнастикой, он делал все, чтобы помешать ей стать стройнее.
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Видео, в кадре которого кот мешает делать гимнастику своей хозяйке, опубликовано на сайте ridus.ru. Кот из ролика оказался противником спорта. Когда хозяйка пушистого...
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