Противник спорта: кот, мешающий хозяйке делать гимнастику, попал на видео

Источник материала: ОНТ

Видео, в кадре которого кот мешает делать гимнастику своей хозяйке, опубликовано на сайте ridus.ru .

Кот из ролика оказался противником спорта. Когда хозяйка пушистого питомца занималась гимнастикой, он делал все, чтобы помешать ей стать стройнее.





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