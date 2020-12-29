Как приготовить нежную творожную запеканку? Рецептом поделилась Юлия Высоцкая

Источник материала: ОНТ

На странице в Instagram своего проекта «Едим дома!» Юлия Высоцкая предложила порадовать близких завтраком из двухслойной творожной запеканки, которая быстро готовится, а по вкусу получается нежной и тающей во рту.

Как готовить: 700 г творога измельчите до однородности блендером, добавьте 2 яйца, 70 г сахара и 2 ст. л. манной крупы. Все ингредиенты взбейте до гладкой массы. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и выложите творожную смесь. Выпекайте 30 мин. в разогретой до 170°C духовке.

Пока выпекается творожная смесь, сделайте сметанную заливку. Смешайте 450 г сметаны, 50 г сахара, 1 яйцо и ванилин по вкусу. Когда через полчаса достанете творожную основу, выложите на нее сметанную заливку и снова отправьте в духовку еще на 15 минут. По краям заливка должна быть плотнее, а в середине формы – немного «колыхаться».

Остудите запеканку и подавайте на стол порционными кусками.

Фото: Instagram «Едим дома!»

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