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Виталий Жуковкий покинул пост главного тренера ФК «Ислочь»
Источник материала: ОНТ
Виталий Жуковкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ислочь».
Один из самых харизматичных наставников проработал в команде 11 сезонов. При Жуковском «Ислочь» из любительской команды превратилась в крепкий, боеспособный коллектив, который в последние сезоны являлся одним из претендентов на медали.
А в 2019 году Жуковский привел «Ислочь» к пятому месту в чемпионате Беларуси и полуфиналу Кубка страны. Ранее появилась информация, что Виталий Жуковский — главный претендент на пост главного тренера БАТЭ.
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Виталий Жуковкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ислочь». Один из самых харизматичных наставников проработал в команде 11 сезонов. При Жуковском...
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