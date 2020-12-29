Виталий Жуковкий покинул пост главного тренера ФК «Ислочь»

Источник материала: ОНТ

Виталий Жуковкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ислочь».

Один из самых харизматичных наставников проработал в команде 11 сезонов. При Жуковском «Ислочь» из любительской команды превратилась в крепкий, боеспособный коллектив, который в последние сезоны являлся одним из претендентов на медали.

А в 2019 году Жуковский привел «Ислочь» к пятому месту в чемпионате Беларуси и полуфиналу Кубка страны. Ранее появилась информация, что Виталий Жуковский — главный претендент на пост главного тренера БАТЭ.

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