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3,58 промилле алкоголя в крови. В Бресте задержали нетрезвого водителя

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3,58 промилле алкоголя в крови. В Бресте задержали нетрезвого водителяБресте задержали нетрезвого водителя" class="one-news__figure-img">

Нетрезвый водитель в Бресте попытался скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что по ул. Рябиновой в областном центре едет «Крайслер», водитель которого возможно пьян. Сотрудники ГАИ заметили машину и включили проблесковые маячки синего и красного цветов, через громкоговорящее устройство потребовали остановиться. Однако водитель попытался уехать, началось преследование.

Во время обгона на перекрестке лихач столкнулся с попутной машиной и поехал дальше, тем самым подвергая опасности участников дорожного движения. Но через несколько метров погоня закончилась, когда машина въехала в земляной вал.

Оказалось, за рулем был нетрезвый 27-летний местный житель. 3,58 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе установило медицинское освидетельствование. Мужчина не смог объяснить инспекторам, как оказался за рулем в таком состоянии.

В его отношении составлено 7 административных протоколов.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест
 
 
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Нетрезвый водитель в Бресте попытался скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома. На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что по...
 
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