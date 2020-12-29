Красный уровень опасности объявлен из-за сильного гололеда

Источник материала: ОНТ

Сегодня на дорогах нужна особая осторожность: в Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за гололеда, сообщается на сайте Белгидромета.

29 декабря с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед.

Будьте внимательны и осторожны!

Фото: БЕЛТА

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