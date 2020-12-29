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Красный уровень опасности объявлен из-за сильного гололеда
Источник материала: ОНТ
Сегодня на дорогах нужна особая осторожность: в Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за гололеда,
29 декабря с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед.
Будьте внимательны и осторожны!
Фото: БЕЛТА
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Сегодня на дорогах нужна особая осторожность: в Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за гололеда, сообщается на сайте Белгидромета. 29 декабря с 14 до 20...
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