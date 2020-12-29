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Целый грузовик наркотиков задержали на белорусско-польской границе
Источник материала: ОНТ
Грузовик наркотиков пытались ввезти в Беларусь. Перевозчика задержали на белорусско-польской границе.
Более 180 килограммов наркотиков везли из Сербии. 42-летний гражданин этой страны предоставил документы на партию промышленного оборудования. Незаконный груз учуяла служебная собака. Машину проверили и нашли тайник с разноцветными таблетками и порошком.
89 пакетов, плюс два полимерных мешка с психотропным веществом. Несколько впечатляющих цифр: этих наркотиков хватило бы, чтобы одурманить, к примеру, весь Гомель – ещё примерно 100 тысяч доз осталось бы. За такую партию на черном рынке готовы выложить более трех с половиной миллионов долларов.
Возбуждено уголовное дело. Гражданину Сербии грозит уголовное наказание.
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Грузовик наркотиков пытались ввезти в Беларусь. Перевозчика задержали на белорусско-польской границе. Более 180 килограммов наркотиков везли из Сербии. 42-летний...
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