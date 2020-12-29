ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Целый грузовик наркотиков задержали на белорусско-польской границе

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Целый грузовик наркотиков задержали на белорусско-польской границе

Грузовик наркотиков пытались ввезти в Беларусь. Перевозчика задержали на белорусско-польской границе.


Более 180 килограммов наркотиков везли из Сербии. 42-летний гражданин этой страны предоставил документы на партию промышленного оборудования. Незаконный груз учуяла служебная собака. Машину проверили и нашли тайник с разноцветными таблетками и порошком.

89 пакетов, плюс два полимерных мешка с психотропным веществом. Несколько впечатляющих цифр: этих наркотиков хватило бы, чтобы одурманить, к примеру, весь Гомель – ещё примерно 100 тысяч доз осталось бы. За такую партию на черном рынке готовы выложить более трех с половиной миллионов долларов.

Возбуждено уголовное дело. Гражданину Сербии грозит уголовное наказание.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовик наркотиков пытались ввезти в Беларусь. Перевозчика задержали на белорусско-польской границе. Более 180 килограммов наркотиков везли из Сербии. 42-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Швеции победила команду Австрии в матче молодежного ЧМ по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика