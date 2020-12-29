Стали известны финалисты гандбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Определились финалисты гандбольной Лиги чемпионов. Без труда в решающий матч вышла «Барселона».

Каталонцы на «Ланксесс-Арене» в Кёльне разобрались с французским ПСЖ – 37:32. Самыми результативными игроками встречи стали Дика Мем у «Барсы» — восемь голов и Дилан Наи у парижан – девять мячей. Отметим также 14 сэйвов датского голкипера «Барселоны» Кевина Мёллера.

Во втором матче между немецким «Килем» и венгерским «Веспремом» случилась настоящая драма. После первого тайма «Киль» выигрывал – 18:13, но к 50-й минуте венгерский чемпион отыгрался и вышел вперед – 28:24. Основное время матча закончилось вничью – 29:29. А во втором овертайме победу «Килю» принёс бросок Никласа Экберга. Самым результативным игроком встречи стал представитель немецкого клуба Хендрик Пекелер – восемь голов.

Финал «Барселона» – «Киль» пройдет сегодня. Начало в 22.30.

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